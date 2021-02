Terry Mills a perdu sa bataille contre Covid-19 après avoir été dans le coma à l’hôpital au Mexique.

Le patron de Big Talent Group est décédé à l’âge de 38 ans, son décès annoncé par Max Bowden sur son compte Instagram.

L’acteur, qui a joué le rôle de Ben Mitchell dans EastEnders, a écrit: « Je t’aimerai jusqu’à mon dernier souffle. Tu m’as accueilli alors que personne d’autre ne voulait de moi. Tu t’es occupé de moi et m’a protégé quand j’étais au plus bas.

«Tu m’as nourri et tu m’as aidé à voir la lumière. Tu as aspergé mes pieds quand ils puaient dans la maison.

«Tout ce que tu faisais était de te soucier des gens que tu aimais. Quand les choses allaient mal, nous nous blottissions sur ce canapé de Marylebone comme deux bambins, et nous nous disions que nous avons ceci.

«Tu as tout combattu, quotidiennement, et tu as gagné. Et cette fois, cette merde de virus t’a eu. Mais tu t’es toujours battu.







(Image: Instagram)



Max a poursuivi: « Je ne connais pas une vie sans toi. Je ne veux pas une vie sans toi. Mais je sais que tu seras avec moi. Tu as donné à ma famille l’impression d’être les seules personnes au monde.

«Je n’oublierai jamais quand vous avez descendu le tapis rouge des NTA pour que ma Nan se sente comme une reine.

« Les derniers messages que nous nous sommes envoyés avant que vous ne tombiez malade, étaient que nous nous aimions. Et je le ferai toujours Tel. Merci pour tout ce que vous m’avez donné.

« Ma vie ne sera plus jamais la même. Dors bien, mon merveilleux ami. »

Des célébrités du monde entier avaient souligné le sort de Terry au cours des dernières semaines et se sont engagées à participer à une vente aux enchères pour couvrir ses frais d’hospitalisation.

