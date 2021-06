Terry McAuliffe se rend à New York pour collecter des fonds pour la campagne de Virginie

Terry McAuliffe se rend à New York pour un événement de collecte de fonds qui mettra en vedette certains des donateurs les plus riches du Parti démocrate alors qu’il se prépare pour ce qui sera probablement une lutte électorale générale coûteuse pour récupérer le bureau du gouverneur de Virginie.

McAuliffe, qui Gagné la nomination démocrate au poste de gouverneur mardi, arrivera dans la Big Apple plus tard ce mois-ci. L’homme d’affaires new-yorkais et donateur démocrate Dennis Mehiel accueillera McAuliffe lors d’un événement à son domicile, selon une invitation obtenue par CNBC.

Le rassemblement est prévu pour le 17 juin et ce sera l’un des premiers événements de collecte de fonds en personne de McAuliffe depuis la nomination du parti. McAuliffe a précédemment été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018, précédant son collègue démocrate Ralph Northam. Les politiciens ne peuvent pas servir des mandats consécutifs de gouverneur en Virginie.

Les billets commencent à 1 000 $ et vont jusqu’à 5 000 $. Parmi les autres personnalités éminentes du comité hôte figurent Mike Kempner, un responsable des relations publiques qui a fondé le mastodonte des relations avec les médias MWW; Tonio Burgos, PDG de la boutique de lobbying TBA ; Jill Iscol, depuis longtemps conseiller à l’ancienne candidate présidentielle Hillary Clinton ; et Sam Nappi, président d’Alliance Energy.

La collecte de fonds devrait être un « petit événement avec des contributions individuelles de taille décente », a déclaré Mehiel. Il a renvoyé une demande de commentaires supplémentaires à la campagne McAuliffe, qui n’a pas renvoyé de courrier électronique sollicitant des commentaires. Mehiel est proche du président Joe Biden.

La collecte de fonds de New York intervient alors que la course au poste de gouverneur de Virginie entre dans une phase coûteuse. McAuliffe lui-même est un collecteur de fonds prolifique et a des liens profonds avec la famille Clinton.

Glenn Youngkin, adversaire républicain de McAuliffe et ancien cadre du groupe Carlyle, a déclaré qu’il souhaitait collecter 75 millions de dollars pour sa candidature au bureau du gouverneur. Les données du Virginia Public Access Project montrent que Younkin a déjà prêté plus de 12 millions de dollars à sa campagne. Sa campagne a permis de récolter un peu moins de 16 millions de dollars jusqu’en mai.

Medium Buying affirme que la campagne Youngkin a dépensé un peu plus d’un million de dollars en publicités depuis qu’il a remporté l’investiture républicaine.

McAuliffe, selon le Washington Post, a levé près de 15 millions de dollars au total.