Terry Matalas va remanier la série Magic: The Gathering de Netflix

En 2019, la nouvelle a éclaté selon laquelle les frères Russo cherchaient à adapter le film de Wizards of the Coast. Magic : Le Rassemblement Le jeu de cartes a été transformé en série animée pour Netflix. Quelques années plus tard, une nouvelle équipe créative avec Jeff Kline a remplacé les Russo, Brandon Routh a été choisi pour incarner le personnage principal Gideon Jura, et puis… plus rien. Faire des séries télé prend du temps, mais vous n’auriez pas tort de vous demander où il est passé.

Bonne nouvelle : elle existe toujours, et Netflix a d’ailleurs réannoncé la série lors de son événement Geeked Week. Au lieu des Russo, c’est le très occupé Terry Matalas (de Star Trek: Picard et Quête de vision (fame) prend désormais les rênes en tant que showrunner et producteur exécutif aux côtés du co-producteur exécutif Patrick Osborne (Festin). Dans un déclarationMatalas l’a qualifié de « collaboration de rêve absolue avec Netflix, Hasbro Entertainment, Wizards of the Coast et le brillant Patrick Osborne pour apporter les nombreux mondes de Magie au streaming. »

La version de Kline avec Routh est donc entièrement terminée. Routh lui-même récemment révélé ceci, à la grande panique de Magie Les fans qui pensaient qu’elle avait été annulée en catimini ne savent pas de quoi parlera cette nouvelle itération de la série, mais Matalas a laissé entendre qu’elle montrerait aux nouveaux venus « ce que des millions de fans qui jouent tous les jours savent déjà : Magie est-il le bac à sable ultime de la narration. […] C’est aussi un puissant rappel que, quelle que soit la culture, le pays ou le plan d’existence d’où vous venez, nous pouvons tous nous unir et devenir des héros ensemble.

Le Magie La série est actuellement en production et plus d’informations à son sujet seront révélées au fil du temps.