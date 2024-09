Terry Matalas, showrunner de la série Netflix The Gathering

La série animée « Magic : The Gathering », attendue depuis longtemps sur Netflix, avance avec un nouveau showrunner.

Terry Matalas est désormais le showrunner de la série, comme l’a révélé Netflix lors de l’événement annuel Geeked Week. La nouvelle version de la série est désormais en cours de production. La série est produite en partenariat avec Hasbro Entertainment et Wizards of the Coast. Les détails de l’intrigue de la nouvelle itération sont gardés secrets.

Il y avait récemment eu de nombreuses spéculations selon lesquelles la série n’allait plus se poursuivre sur Netflix. Annoncée à l’origine en 2019, la première itération de la série était supervisée par les frères Russo, célèbres pour leur rôle dans le MCU. Mais Jeff Kline a ensuite été annoncé comme nouveau producteur exécutif et responsable créatif de la série en 2021 après le départ des Russo en raison de différends créatifs, Brandon Routh étant annoncé comme doubleur du personnage principal de la série peu de temps après.

Depuis lors, cependant, il n’y a pratiquement plus eu de nouvelles de la série. Routh a récemment a donné une interview dans lequel il a déclaré qu’il pensait que l’émission « n’aurait plus lieu d’être », même si elle restera désormais sur Netflix sous la supervision de Matalas.

Il s’agit du dernier concert télévisé de grande envergure annoncé pour Matalas cette année. Variété En mai, il a annoncé en exclusivité qu’il serait le showrunner de la série Vision de Marvel-Disney+ avec Paul Bettany. Matalas a reçu de nombreux éloges pour son travail sur la troisième et dernière saison de « Star Trek : Picard », qui est sortie en 2023. Cette saison a vu la réunion du casting de « Star Trek : La Nouvelle Génération ». Il est également connu pour avoir créé et présenté la série Syfy « 12 Monkeys », qui a duré quatre saisons. Ses autres crédits incluent le redémarrage de CBS de « MacGyver », « Nightflyers », « Nikita », « Terra Nova » et « Star Trek : Enterprise ».

Il est représenté par CAA et Anonymous Content.

Le jeu de cartes sur table « Magic : The Gathering » a été créé par Richard Garfield et sorti pour la première fois en 1993. Depuis, le jeu a donné naissance à un jeu numérique, à une ligue d’e-sport, à une série de bandes dessinées et à un roman à succès. Il a été publié en 11 langues dans plus de 70 pays.