Terry Matalas, le showrunner de Picard, passe à Marvel en tant que showrunner pour la nouvelle série Vision – TrekMovie.com

La troisième et dernière saison de Star Trek : Picard a été un énorme succès auprès des fans et a valu aux showrunners Terry Matalas des distinctions et des récompenses. Depuis la fin de la série l’année dernière, les fans espéraient que Paramount+ avancerait sur une série de suivi que Matalas a surnommée « Star Trek : Legacy », mais il semble maintenant que le producteur exécutif va être trop occupé, du moins dans le court terme.

Matalas a une vision

Selon un rapport exclusif dans VariétéTerry Matalas a été engagé par Marvel Studios en tant que producteur exécutif et showrunner pour une nouvelle série Disney+ sans titre centrée sur le personnage. Visionle synthézoïde joué par Paul Bettany. La série suit les événements de WandaVision de 2021 après que Bettany soit revenue au rôle après celui de 2018. Avengers : guerre à l’infini film. La nouvelle série en streaming vise une sortie en 2026. On ne sait pas si Marvel recherche une série limitée ou en cours.

Il semble que Matalas ait attiré l’attention du chef de Marvel Studio, Kevin Feige, avec la saison 3 de Picard. Feige est un fan avoué de Trek et il est apparu avec Matalas dans un épisode de février de Treksperts sans gloire parler de Star Trek III : À la recherche de Spock. Au cours de ce podcast, Feige a fait l’éloge de Matalas et de son travail sur Picard. Matalas et Picard ont également été grands gagnants aux Saturn Awards en février, où Kevin Feige a présenté le casting de La prochaine génération avec un prix pour l’ensemble de sa carrière.

De quoi Héritage?

Dans l’année qui s’est écoulée depuis la finale de la saison de Picard, Matalas a clairement indiqué dans plusieurs interviews et apparitions à des conventions qu’il espérait revenir dans la franchise et poursuivre l’histoire au 25e siècle. Son concept « Star Trek : Legacy » se déroulerait à bord de l’USS Enterprise-G sous le commandement du capitaine Seven of Nine (Jeri Ryan), comme établi dans le Picard Le final de la série. Matalas avait imaginé que de nombreux membres du casting de la saison 3, dont Ed Speleers dans le rôle de Jack Crusher, ainsi que des stars invitées de Star Trek : La Nouvelle Génération, reviendrait dans des rôles réguliers ou récurrents. Il y aurait également de nombreuses opportunités d’introduire davantage de personnages hérités d’autres séries Trek, en particulier Espace profond neuf et Voyageur. De nombreux acteurs, dont Jeri Ryan et Jonathan Frakes, ont ouvertement exprimé leur soutien à la vision de Matalas.

Cette idée a le soutien de nombreux fans, y compris une pétition avec près de 65 000 signatures. Cela a retenu l’attention de ceux qui sont en charge de Star Trek, mais récemment Alex Kurtzman a déclaré qu’il adorerait donner son feu vert. Héritage mais la décision était hors de son contrôle. Le PDG de CBS, George Cheeks, a également été récemment interrogé sur Héritagemais n’a offert aucune assurance réelle au-delà du fait que Star Trek est « l’une des franchises les plus importantes pour Paramount Global, et Paramount+ en particulier ».

Bien entendu, Paramount Global a réduit ses dépenses en streaming au cours des dernières années, et nous avons déjà vu l’impact que cela a eu sur Star Trek avec Découverte et Ponts inférieurs se terminant avec leur cinquième saison cette année et Prodige retiré de la plateforme l’année dernière, puis relancé sur Netflix. De nouveaux mondes étranges a été renouvelée pour une quatrième saison, devenant ainsi la nouvelle émission phare de Star Trek pour Paramount+. Paramount+ avance également sur le programme axé sur YA Académie Starfleet série, avec Holly Hunter, lauréate d’un Oscar, qui vient d’être annoncée comme leader de la série.

Plus tôt cette année, Paramount+ a terminé la production du premier événement de cinéma en streaming de la franchise, Star Trek : article 31, avec Michelle Yeoh, lauréate d’un Oscar. Paramount serait à la recherche de films Trek en streaming potentiels et il a été suggéré que ce format pourrait être un début pour le concept « Legacy » de Matalas. Lors des Saturn Awards en février, Matalas a déclaré à TrekMovie qu’il était ouvert à cette idée, mais a souligné qu’il gardait espoir pour une série, en disant :

Écoutez, tout est possible. Nous ne serions certainement pas « Oh non, nous n’allons pas faire de film ». Pour moi, j’aurais juste besoin de cette équipe, j’aurais besoin de ce casting, et tant que c’était une possibilité, nous trouverions quelque chose, ouais. Une série est évidemment idéale car il y a tellement d’histoires à raconter. Et le 25ème siècle en général dans Star Trek est une chose tellement riche.

Rien n’indique que Matalas ait un accord exclusif avec Disney/Marvel, donc travailler sur la nouvelle série Vision ne l’empêche pas de travailler également sur Star Trek. Cependant, la nouvelle série sera certainement au centre de son temps au cours des deux prochains mois. années. Peut-être qu’à ce moment-là, les choses se calmeront avec Paramount Global et qu’ils commenceront à chercher à avancer avec un autre projet Star Trek en direct et Héritage pourrait figurer en tête de liste des prochaines étapes potentielles.

Tenez-vous au courant de l’actualité de l’univers Star Trek sur TrekMovie.com.