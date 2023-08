Terry Funk, membre du Temple de la renommée de la WWE, est décédé à 79 ans ; Les hommages affluent de Ric Flair et Mick Foley

Légende de la lutte professionnelle, Terry Funk est décédé à l’âge de 79 ans. Le Hall of Famer était considéré parmi tant d’autres comme l’un des plus grands lutteurs du secteur. Il était également connu pour sa longue carrière de lutteur professionnel commençant en 1965 et jusqu’en 2017. En 2021, Don Muraco, une autre légende, a rapporté que Funk avait reçu un diagnostic de démence et avait également été transféré dans un établissement de résidence-services.

Les hommages ont afflué pour la légende après que la WWE ait officiellement confirmé son décès sur son site Web. Ric Flair, membre du Temple de la renommée, « The Natureboy », a qualifié son ami Terry d’intrépide et de l’un des travailleurs les plus acharnés qu’il ait jamais vu. Flair a affronté Funk dans l’une des rivalités emblématiques où tous deux ont pris part à un match I-Quit qui reste toujours un classique malgré la défaite de Funk. C’était également l’un des rares matchs à avoir obtenu une note de cinq étoiles de la part de Dave Meltzer.

De toute ma vie, je n’ai jamais rencontré un gars qui travaillait plus dur. Terry Funk était un grand lutteur, un artiste, incroyablement intrépide et un grand ami ! Repose en paix, mon ami Terry Funk, sachant que personne ne te remplacera jamais dans le monde de la lutte professionnelle ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/EYMAKOzxnx– Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 23 août 2023

Funk était une grande star non seulement de la World Championship Wrestling (WCW), de la World Wrestling Federation (WWF) et de la World Wrestling Entertainment (WWE), mais il jouissait également d’une renommée dans les circuits indépendants où il s’est produit au Japon pour la All Japan Pro Wrestling pendant 19 ans. de longues années.

Membre du Temple de la renommée et protégé, Mick Foley a également rendu hommage à la légende. Dans son hommage, il a qualifié la légende de son mentor, de son idole et du plus grand lutteur qu’il ait jamais vu. Il a également demandé aux fans de consulter une promo ou un match de Terry Funk pour voir ce qu’il voulait dire par là.

Terry Funk est parti. Je viens de parler à la fille de Terry, Brandee, qui m’a annoncé la terrible nouvelle. Il était mon mentor, mon idole, l’un de mes amis les plus proches. C’était le plus grand lutteur que j’ai jamais vu. Si vous en avez l’occasion, recherchez un match de Terry Funk ou une promo de Terry Funk et remerciez-le… pic.twitter.com/WwdFLwXqZ0 – Mick Foley (@foleyispod) 23 août 2023

Une autre partie intéressante de sa carrière a été lorsqu’il est passé du style de lutte traditionnel à un style plus hardcore lorsqu’il est passé à l’Extreme Championship Wrestling (ECW). Il a également chorégraphié le combat de rue entre Rocky Balboa et Tommy Gunn dans la cinquième édition de la franchise Rocky.