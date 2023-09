Terry Fox : Qué. Un survivant du cancer partage son histoire lors d’une course locale

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Cassandra Harding a participé à la Course Terry Fox.

En marchant dans les rues de Pointe-Claire, au Québec, Harding, 20 ans, a participé à l’événement annuel de cette année, nommé d’après l’icône canadienne qui a tenté une course à travers le pays en 1980 pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

Cette fois, le lien de Harding avec l’événement est devenu beaucoup plus personnel.

« Le monde est devenu silencieux quand j’ai entendu ces mots : ‘Vous avez un cancer' », a-t-elle déclaré à CTV National News.

« Ce ne sont pas des mots qu’on a envie d’entendre un jour, mais je savais qu’à partir de ce jour, la bataille avait commencé et je devais y aller étape par étape. »

À 19 ans, Harding a reçu un diagnostic d’ostéosarcome, le même cancer des os qui a écourté le Marathon de l’espoir de Fox. Il est décédé à l’âge de 22 ans après le retour du cancer et sa propagation à ses poumons.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait traversé ses moments les plus difficiles, Harding a répondu qu’elle essayait simplement de rester positive.

« J’ai définitivement eu des jours difficiles, mais je ne les ai pas laissés me retenir trop longtemps et j’ai changé les négatifs en positifs pour me permettre de passer la journée », a-t-elle déclaré. « Mais c’était dur, c’était vraiment dur »

Bien que Fox ait dû se faire amputer la jambe à cause du cancer, les progrès du traitement ont permis à Harding de garder la sienne.

« Le médecin m’a dit : ‘Si c’était il y a 10 ans, tu aurais perdu ta jambe.’ Il n’y avait aucun doute là-dessus », a-t-elle déclaré.

Wendy Robinson, adjointe administrative à l’école secondaire John Rennie de Pointe-Claire, a déclaré que le diagnostic de Harding était très difficile pour de nombreuses personnes de l’école, y compris les élèves et le personnel.

« Tellement fier d’elle », a déclaré Robinson. « Elle est dure, dure, dure. »

Mais quelques semaines après que Harding ait terminé sa chimiothérapie, sa sœur de 18 ans a commencé un traitement pour le même type de cancer.

Cette année, Harding a choisi de marcher pour elle en disant : « Ma sœur, je l’ai dans mon cœur. Elle est mon roc, elle est ma meilleure amie et j’aimerais qu’elle puisse être ici avec moi aujourd’hui. »

Maintenant en rémission, Harding partage son histoire pour montrer que les collectes de fonds comme la Course Terry Fox aident les gens.

Sans cette collecte de fonds, Harding dit qu’elle n’aurait pas de jambe aujourd’hui.

« Beaucoup de gens ne savent pas où va l’argent », a-t-elle déclaré. « Mais pour eux, voir un produit de l’argent, je pense que cela rend tout encore plus spécial. »