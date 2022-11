Terry Duffy de CME dit qu’il a vu des problèmes avant l’effondrement de FTX

Un dirigeant d’échange majeur dit avoir détecté des drapeaux rouges des mois avant l’effondrement historique de FTX.

Le président et chef de la direction du groupe CME, Terry Duffy, a déclaré qu’il soupçonnait la corruption à l’échange de crypto-monnaie le jour de sa première rencontre en tête-à-tête avec le fondateur Sam Bankman-Fried.

“J’ai dit à mon équipe que cela n’avait rien à voir avec la cryptographie”, a déclaré mardi Duffy à “Fast Money” de CNBC. “Il voulait répertorier toutes les classes d’actifs, la mienne, l’Intercontinental, la CME et celles de tous les autres, sous son modèle, ce qui aurait été… un désastre biblique.”

L’équipe de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Duffy a raconté pour la première fois sa rencontre avec Bankman-Fried la semaine dernière sur le podcast “On the Tape”, qui est hébergé par les traders “Fast Money” Guy Adami et Dan Nathan.

“Vous êtes une fraude. Vous êtes une fraude absolue”, a déclaré Duffy à Bankman-Fried.

Maintenant, Duffy donne plus de détails sur ce qui s’est passé avant sa rencontre avec lui.

Duffy voulait savoir pourquoi la Commodities Futures Trading Commission examinait la demande de Bankman-Fried d’assouplir les règles réglementaires pour pousser son modèle commercial. On lui a dit que c’était requis en vertu des lignes directrices sur l’innovation.

“Tout de suite, mes soupçons se sont levés”, a déclaré Duffy. “Pourquoi y a-t-il tant de pression pour cette candidature ? Et puis, quand je l’ai rencontré, j’ai tout de suite su que c’était une blague.”

Cependant, Duffy a déclaré qu’il n’était pas surpris que FTX ait captivé tant d’investisseurs et de donateurs de premier plan.

“Quand vous avez le plus grand quart-arrière de tous les temps et une épouse de top model qui fait une publicité et qui décroche le téléphone en disant” Êtes-vous dedans, êtes-vous dedans, êtes-vous dedans.’ Pour moi, cela ressemble à un système de pompage et de vidage”, a déclaré Duffy. “Les gens sont très influencés par des gens comme Tom [Brady].”

L’effondrement de FTX est la plus grande faillite d’échange de crypto-monnaie jamais enregistrée. C’est maintenant dans les premiers jours d’une audience de faillite dans le Delaware. Lundi, l’avocat de FTX, James Bromley, engagé par la nouvelle direction de FTX, a déclaré: “Nous avons affaire à un autre type d’animal.”

“Il va y avoir beaucoup d’audiences à l’avenir. Suivons l’argent. Voyons qui savait quoi, quand et où”, a ajouté Duffy.

Le Comité sénatorial de l’agriculture prévoit de tenir une audience sur l’implosion de FTX le 1er décembre.

“J’espère que quelqu’un aura le courage de demander : ‘Est-ce que quelqu’un a fait pression sur la CFTC pour qu’elle aille de l’avant avec une candidature qui aurait pu tout mettre en danger ?'”, a déclaré Duffy.

Divulgation: CME Group est un sponsor présentateur du podcast “On The Tape”.

