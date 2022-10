Terry Bradshaw dit qu’il a été traité pour 2 types de cancer

Le quart-arrière du Temple de la renommée, Terry Bradshaw, a déclaré dimanche qu’il avait été traité pour deux formes de cancer au cours de la dernière année.

Bradshaw a déclaré sur “Fox NFL Sunday” qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la vessie à la fin de l’année dernière et qu’il avait été traité au centre médical de l’université de Yale, y compris une intervention chirurgicale.

“A partir d’aujourd’hui, je n’ai plus de cancer de la vessie”, a déclaré Bradshaw.

L’homme de 74 ans a ensuite déclaré avoir trouvé une tumeur au cou plus tôt cette année et qu’il s’agissait d’une tumeur à cellules de Merkel, une forme rare de cancer malin de la peau. Il a été soigné au MD Anderson Cancer Center à Houston.

“Mes amis, je ne ressemble peut-être pas à mon ancien moi, mais je me sens comme mon ancien moi”, a déclaré Bradshaw. “Je n’ai plus de cancer, je me sens bien.”

Bradshaw a joué toute sa carrière (1970-83) avec les Steelers de Pittsburgh et a remporté quatre Super Bowls.