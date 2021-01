Les gauchistes ont applaudi une victoire apparente de leur côté, se moquant d’un homme qui aurait été inscrit sur une liste d’interdiction de vol pour avoir participé à l’assaut du Capitole la semaine dernière, mais il s’avère que son crime a peut-être refusé de porter un masque.

Perdu dans la conversation joyeuse, il y avait tout sentiment du danger que le fait d’inscrire des citoyens sur la liste d’interdiction de vol sans procédure régulière puisse finir par toucher des personnes de différentes tendances politiques. Les législateurs ont exhorté le FBI et la TSA à élargir la liste d’interdiction de vol du pays pour inclure tous ceux qui ont pris part à la violente manifestation pro-Trump au Capitole américain mercredi dernier.

Les observateurs de gauche pensaient voir un tel cas dans une vidéo qui a circulé dimanche sur les réseaux sociaux. Il montre un homme désemparé passant devant une salle d’embarquement en disant:

C’est ce qu’ils nous font. Ils m’ont expulsé de l’avion. Ils m’ont traité de terroriste, et ils veulent foutre le roi de gâcher ma vie.

Les personnes qui sont entrées par effraction dans le Capitole mercredi apprennent maintenant qu’elles sont sur des listes d’interdiction de vol en attendant l’enquête complète. Ils ne sont pas contents de cela. pic.twitter.com/5GfHo1eVU8 – Ray [REDACTED] (@RayRedaced) 10 janvier 2021

La scène des conséquences apparentes pour les émeutiers du Capitole a été accueillie par des acclamations – et aucune sympathie. « Mec, tu ne peux même pas entrer par effraction dans le bâtiment du Capitole avec un t-shirt du Camp Auschwitz portant des attaches zippées pour prendre des otages tout en criant au sujet de la pendaison du vice-président juste avant de tuer un flic sans se retrouver sur la liste d’interdiction de vol » un groupe connu sous le nom de Sleeping Giants a déclaré sur Twitter.

Mec, tu ne peux même pas entrer par effraction dans le bâtiment du Capitole en portant un t-shirt du Camp Auschwitz portant des attaches zippées pour prendre des otages tout en criant de suspendre le vice-président juste avant de tuer un flic sans plus atterrir sur la liste d’interdiction de vol. – Géants endormis (@slpng_giants) 10 janvier 2021

D’autres se sont joints à l’amusement. « Ce que je préfère, c’est quand il pleure parce qu’ils l’ont traité de terroriste, » avocat Great Sarafan m’a dit. Animateur de podcast Nick Wright plaisantait, « Les listes d’interdiction de vol ne se soucient pas de vos sentiments. »

Auto-décrit «Éducateur anti-racisme» Tim Wise a déclaré qu’il n’avait aucune sympathie pour l’homme qui pleure non identifié. «Une idée de ce qu’il faut pour qu’un homme blanc se retrouve sur la liste d’interdiction de vol?» il a tweeté. « Oui, cela n’arrive pas à cause d’un tweet. » L’animateur du podcast Nathan Bernhardt a ajouté, «Arrêtez d’essayer de me faire croire que la liste d’interdiction de vol est bonne de quelque manière que ce soit.»

Je n’ai aucune sympathie pour cet homme. Aucun. Une idée de ce qu’il faut pour qu’un homme blanc se retrouve sur la liste d’interdiction de vol? Ouais ça n’arrive pas à cause d’un Tweet https://t.co/tf5uvck28x – Tim Wise (@timjacobwise) 10 janvier 2021

La scénariste de télévision Melissa Jo Peltier a offert une traduction de l’explosion de l’homme en pleurs, en disant que l’attitude de «Quand j’enfreins la loi et que je suis tenue responsable comme n’importe qui d’autre, je suis une victime», prévaut parmi «La foule MAGAsurrection.»

Mais il s’est avéré que les heureux observateurs ont peut-être mal interprété la scène. Le journaliste Yashar Ali a déclaré que selon la femme qui a filmé la vidéo virale, l’homme a été expulsé du vol pour ne pas avoir porté de masque, en violation des règles de Covid-19.

Tout comme les autres TikTok que je viens de citer tweetés, cela n’a rien à voir avec le Capitole américain ou les listes d’interdiction de vol en ce qui concerne le terrorisme intérieur. Cet homme, selon la femme qui l’a filmé, a été expulsé du vol pour ne pas porter de masque. https://t.co/dBoz18uXUd – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 10 janvier 2021

Le chroniqueur Anthony Fisher, qui a déclaré que la liste d’interdiction de vol américaine est «Irresponsable et injuste», semblait faire une exception pour les partisans du président Donald Trump qui ont pris d’assaut le Capitole. «Contrairement à la plupart des personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme, ces personnes ont en fait tenté de renverser le gouvernement», il a dit.

Après avoir découvert que l’homme n’était peut-être qu’un criminel de Covid-19, Fisher a supprimé son tweet original et a réitéré à la fois son opposition à la liste d’interdiction de vol et sa condamnation des émeutiers du Capitole.

Supprimé car il est plus probable que l’incident ait été refusé de porter un masque plutôt que des listes d’interdiction de vol. Cela dit, les listes d’interdiction de vol du gouvernement américain sont irresponsables et injustes. De plus, toute personne qui a violemment envahi le Capitole est un criminel légitime. pic.twitter.com/I1BDMdOwYx – Anthony L. Fisher (@anthonyLfisher) 10 janvier 2021

L’avocat Owen Barcala a offert une lueur de pensée de principe, affirmant que le gouvernement ne devrait pas punir les gens sans une procédure régulière. «J’étais contre cela appliqué aux terroristes présumés, et je suis contre cela appliqué aux insurgés présumés,» il a dit.

J’étais contre cela appliqué aux terroristes présumés et je suis contre cela appliqué aux insurgés présumés. Le gouvernement ne devrait pas punir les gens sans procédure régulière. https://t.co/mICvggwDOT – Owen Barcala (@obarcala) 10 janvier 2021

