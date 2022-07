« Terrorisme » : le meurtre d’Abe considéré comme une attaque contre la démocratie japonaise

TOKYO (AP) – Une attaque contre la démocratie et la liberté d’expression. Un retour aux meurtres politiques du Japon d’avant-guerre. Terrorisme.

L’indignation publique, les coups de main et les vœux de défi des politiciens et des médias sociaux sont répandus à la suite de l’assassinat en plein jour par une arme à feu artisanale de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, une force politique majeure même après sa démission en 2020 en tant que leader politique le plus ancien du pays.

“La balle a transpercé les fondements de la démocratie”, a déclaré le journal libéral Asahi, un repoussoir régulier du conservateur, parfois révisionniste de l’histoire, Abe, dans un éditorial en première page après le meurtre. “Nous tremblons de rage.”

Une partie de la fureur collective est due au fait que la criminalité est si rare au Japon, où il n’est pas rare de voir des téléphones portables et des sacs à main sans surveillance dans les cafés. Les attaques à l’arme à feu sont extrêmement rares, en particulier ces dernières années et en particulier dans les contextes politiques, bien qu’elles se soient produites.

Mais le choc peut aussi être attribué au décor : Abe a été tué près d’une gare bondée, au milieu d’un discours de campagne pour les élections législatives, quelque chose que le Japon, malgré une longue histoire de domination politique à parti unique et d’apathie croissante des électeurs, prend au sérieux.

Mikito Chinen, écrivain et médecin, a déclaré sur Twitter qu’il avait voté dimanche parce que “c’est important de démontrer que la démocratie ne sera pas vaincue par la violence”.

Cette attaque est unique, marquant le premier assassinat d’un dirigeant ancien ou en service dans le Japon d’après-guerre, a déclaré Mitsuru Fukuda, professeur de gestion de crise à l’Université Nihon, et ses conséquences pourraient être graves.

“Notre société est peut-être devenue une société où les politiciens et les dignitaires peuvent être ciblés à tout moment, ce qui rend les gens mal à l’aise d’être attaqués pour avoir librement exprimé leurs opinions”, a déclaré Fukuda.

Beaucoup ici se souviennent de l’agitation politique et sociale du Japon d’avant-guerre, lorsque les autorités exigeaient une obéissance incontestée sur le front intérieur alors que les troupes impériales traversaient l’Asie ; c’était l’antithèse de la démocratie, une époque où les assassinats, l’intimidation gouvernementale des dissidents et les restrictions à la liberté d’expression et de réunion étaient monnaie courante.

Dans les démocraties libérales modernes, le meurtre politique est presque inconnu, bien qu’il existe encore des exemples de violence politique, comme l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain à Washington.

Le mobile du tireur présumé d’Abe, qui a été arrêté après avoir été interpellé par la sécurité, n’est pas encore clair, bien que la police et les médias indiquent que ce n’était pas politique.

Mais la réapparition d’assassinats quelques jours avant les élections nationales dans l’un des pays les plus stables et les plus riches du monde – et qui agit, avec son allié américain, comme un rempart politique et sécuritaire contre des nations voisines résolument antidémocratiques comme la Chine et la Corée du Nord – a fait craindre que quelque chose de fondamental ait changé.

“Le Japon est une démocratie, donc le meurtre d’un ancien Premier ministre est une attaque contre nous tous”, a déclaré le Japan Times dans un éditorial. “C’était un acte de terrorisme.”

Les dirigeants politiques ont poursuivi leurs campagnes après la mort d’Abe, avec le Parti libéral démocrate au pouvoir qu’Abe était autrefois le chef de remporter une victoire encore plus grande que prévu dimanche.

“Au milieu de notre élection, qui est le fondement de la démocratie, nous ne devons absolument jamais laisser la violence bloquer la liberté d’expression”, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida avant l’élection, dans un contexte de sécurité renforcée.

Malgré le niveau de vie élevé et la sécurité enviable du Japon, il y a parfois des actes de violence extrême, y compris des attaques perpétrées par ceux qui expriment un sentiment d’échec et d’isolement.

L’un des plus récents a eu lieu en octobre, lorsqu’un homme vêtu d’une tenue de Joker a poignardé un homme âgé, puis a répandu de l’huile avant de mettre le feu à un métro de Tokyo et de tenter d’attaquer d’autres personnes avec un couteau.

Dans le domaine de la politique, l’assassinat d’après-guerre le plus frappant est peut-être survenu en 1960, lorsqu’un homme de droite a attaqué le dirigeant socialiste Inejiro Asanuma avec une épée devant un public de milliers de personnes.

Les attaques à l’arme à feu, cependant, sont une autre histoire.

Le Japon a certaines des lois de contrôle des armes à feu les plus strictes au monde, basées sur des ordres émis en 1946 par les forces d’occupation américaines. Selon le dernier rapport annuel sur la criminalité du ministère de la Justice, la police a procédé à 21 arrestations avec des armes à feu en 2020 ; 12 étaient liés à un gang.

En 1994, un homme armé a tiré mais a raté le Premier ministre Morihiro Hosokawa lors d’un discours. Le maire de Nagasaki, Iccho Ito, a été assassiné par balle en 2007.

Stephen Nagy, professeur de politique et de relations internationales à l’Université chrétienne internationale de Tokyo, a déclaré que de nombreuses personnes à qui il avait parlé considéraient l’attaque d’Abe comme “un incident de loup solitaire”, et non comme une attaque contre la démocratie.

“La principale préoccupation concernait le vide de leadership qui émergera alors que la plus grande faction politique (celle d’Abe) vient de perdre son chef et cela aura des implications sur la trajectoire de la politique intérieure”, a déclaré Nagy.

Par rapport aux États-Unis et à l’Europe, la sécurité des dirigeants politiques et commerciaux au Japon a souvent été moins stricte, sauf lors d’événements internationaux spéciaux et de grande envergure.

C’était en partie à cause de la perception d’un manque de menace.

Mais la nature de l’attaque très publique contre Abe pourrait conduire à un examen d’urgence de la façon dont le Japon protège ses fonctionnaires et à un renforcement de la sécurité lors des campagnes électorales ou des événements à grande échelle.

Le Japon était autrefois suffisamment sûr pour que les politiciens se rapprochent des gens ordinaires, discutent et se serrent la main, a déclaré Fukuda. “C’était un environnement heureux, mais nous sommes peut-être en train de le perdre.”

“Dans une société où le risque d’assassinat est réaliste, les niveaux de sécurité doivent être relevés”, a-t-il déclaré. “C’est une évolution malheureuse, mais nous ne pouvons pas protéger notre sécurité autrement.”

Foster Klug et Mari Yamaguchi, The Associated Press