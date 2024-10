Terrifier 3 prend facilement la 1ère place, Joker 2 chute d’un record de 82% en semaine 2

Joker 2 est en passe de devenir l’un des plus grands désastres au box-office de tous les temps et un avertissement pour les créateurs de suites.

Les chiffres du box-office arrivent, et une chose est sûre : Joker : Folie à Deux est officiellement DOA au box-office. Comment un film peut-il passer du statut de film le plus attendu de l’année à l’un des plus gros échecs au box-office de tous les temps ? Je suppose qu’en en faisant une comédie musicale et en faisant preuve d’un dédain absolu (sinon de haine) envers les fans qui ont fait du premier un succès d’un milliard de dollars au box-office (et un oscarisé en plus).

En effet, la bataille entre Terrifiant 3 et Joker : Folie à Deux n’était même pas proche. Le budget de 5 millions de dollars, non évalué Terrifiant 3 a largement dépassé les attentes (y compris les nôtres) pour gagner un peu plus de 18 millions de dollars ce week-end (selon Date limite), malgré l’absence d’étoiles ou de soutien du studio. En fin de compte, les studios vont devoir se lever et prendre conscience du fait que deux des films les plus rentables de l’année, Terrifiant 3 et Longues jambesont fini par connaître un succès retentissant car ils sont devenus des événements incontournables pour leurs publics respectifs. Pourquoi semble-t-il que seul le public de l’horreur puisse être mobilisé de cette manière ? Peut-être qu’un studio entreprenant pourrait essayer d’appliquer cette formule à d’autres genres quelque peu endormis, comme l’action et la comédie plus discrètes. Crête rebelle a été un succès pour Netflix. Peut-être que quelque chose de similaire pourrait prendre pied dans les salles de cinéma ?

Joker : Folie à Deux n’a même pas réussi à terminer deuxième, facilement battu par le bien noté Le robot sauvage (qui reçoit maintenant une suite), qui a rapporté 13,45 millions de dollars pour un total de 83,7 millions de dollars. Il devrait franchir la barre des 100 millions de dollars d’ici la fin du week-end prochain. Joker s’est effondré à la troisième place, chutant de 82 % lors de son deuxième week-end pour un week-end de 7,055 millions de dollars, et un total épouvantable juste au nord de 52 millions de dollars. Lorsque les chiffres définitifs seront connus, il pourrait théoriquement être battu par Jus de Beetle Jus de Beetlequi a gagné plus de 7 millions de dollars ce week-end pour un total de 275 millions de dollars. Il est assez intéressant que Warner Bros ait à la fois le plus gros succès de la saison d’automne et le plus gros flop.

Le documentaire Pharrell animé en Lego, Pièce par piècea réussi une bonne cinquième place avec 3,8 millions de dollars. Transformateurs Un a continué de sous-performer (de façon spectaculaire) avec 3,65 millions de dollars pour un total de 52 millions de dollars. Malheureusement, l’excellent travail de Jason Reitman samedi soirsur les débuts de SNL, a été totalement reniflé au box-office ce week-end, gagnant un maigre 3,4 millions de dollars pour un total d’un peu plus de 4 millions de dollars. Il aura de la chance de dépasser les 10 millions de dollars au niveau national, même s’il devrait trouver un public en VOD.

L’animé My Hero Academia : Vous êtes le prochain (que notre propre Steve Seigh a examiné ici) a assez bien réussi pour atteindre la huitième place, avec 3 millions de dollars. Une réédition de Tim Burton Le cauchemar avant Noël s’est avéré être un événement que les fans mouraient d’envie de voir, avec un chiffre d’affaires solide de 2,3 millions de dollars, ce qui porte sa bouée de sauvetage à 89,9 millions de dollars. Enfin, le film controversé de Donald Trump, L’apprentia été (gravement) bombardé et est arrivé à la dixième place, avec seulement 1,58 million de dollars malgré une diffusion sur plus de 1 500 écrans. Ouais.

Le week-end prochain verra la sortie de Parker Finn’s Sourire 2, ce qui pourrait nous donner notre première ouverture de plus de 50 millions de dollars depuis Jus de Beetle Jus de Beetle. Pensez-vous qu’Art the Clown sera capable de se frayer un chemin vers la deuxième place le week-end prochain ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !