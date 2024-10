Pic de slasher indépendant Terrifiant 3 remporte facilement un week-end de curiosité et de carnage au box-office national, où Joker : Folie à Deux connaît le pire déclin de l’histoire pour un film de bande dessinée et l’un des plus importants parmi tous les films.

Cineverse et événements emblématiques Terrifiant threequel est en passe d’arriver premier avec une ouverture comprise entre 16 et 17 millions de dollars dans 1 988 cinémas.

Le prochain film le plus proche est Le robot sauvagequi continue de briller pour DreamWorks Animation et Universal. La photo de famille, qui en est désormais à son troisième week-end, est en passe de rapporter 13,9 millions de dollars supplémentaires dans 3 854 cinémas.

Warner Bros.’ reste Jus de Beetle Jus de Beetle continue également de développer ses muscles théâtraux même s’il est désormais disponible à la maison en VOD premium. La suite réalisée par Tim Burton occupe la troisième place avec un montant brut estimé entre 7,2 et 7,4 millions de dollars provenant de 2 408 sites alors qu’elle franchit la barre des 275 millions de dollars au niveau national lors de son sixième week-end.

Jus de Beetle Jus de Beetle bat même celui de Todd Phillips Joker suite, qui tombe d’une falaise lors de sa deuxième sortie avec un montant estimé entre 6,6 et 6,8 millions de dollars provenant de 4 102 cinémas, soit une baisse historique de 82 pour cent. Jusqu’à maintenant, Les merveilles détenait le record parmi les films de bandes dessinées pour la pire baisse du deuxième week-end, soit 78 pour cent.

Alors que Terrifiant 3 est brûlant à ses débuts, un grand nombre d’autres nouveaux titres d’ouverture à l’échelle nationale – y compris des prétendants à des prix de haut niveau – ont du mal à trouver un public.

Le film Donald Trump de Briarcliff L’apprenti – que Trump a tenté d’empêcher d’apparaître dans les cinémas – envisage un début d’environ 1,5 million de dollars dans 1 740 sites. Cela le met dans une course serrée avec des restes Ne dites rien de mal pour une 10e place (les studios rivaux montrent que ce dernier l’emporte). Le suivi avant la sortie a montré que la photo s’ouvrait dans la fourchette de 3 millions de dollars.

L’apprentiqui a fait sa première mondiale au Festival de Cannes et a ensuite été présenté au Telluride Film Festival, réalise la majorité de ses affaires dans les enclaves libérales de New York, Los Angeles, San Francisco, Washington, DC et Chicago. Il bénéficie de critiques décentes, même si le public lui a attribué un B-CinemaScore.

Briarcliff, qui a acquis les droits américains du film à la dernière minute, n’avait que cinq semaines pour vendre L’apprentiqui a lancé une campagne Kickstarter pour aider à collecter des fonds pour couvrir les coûts de marketing. Le chef de Briarcliff, Tom Ortenberg, qui était derrière le gagnant de la meilleure photo Mettre en lumièrecroit L’apprenti va croître régulièrement et que le montant brut d’ouverture ne scelle pas le destin du film.

Avant la pandémie, les distributeurs indépendants ouvraient généralement leurs concurrents aux prix à New York et à Los Angeles afin de développer le bouche à oreille, plutôt que de lancer à l’échelle nationale et de risquer de perdre rapidement des salles si un film ne génère pas de trafic. Les versions de plate-forme sont devenues moins courantes.

Focus Features a également décidé de diffuser à l’échelle nationale son espoir aux Oscars, acclamé par la critique. Pièce par pièceun document bibliographique animé sur Pharrell Williams. Le film, qui a obtenu un élogieux A CinemaScore, fait ses débuts ce week-end dans 1 865 salles et estime une sixième place avec 3,5 millions de dollars. Ce n’est pas mal pour un documentaire.

Pièce par pièceréalisé en tandem avec LEGO, est dans une course serrée avec un autre prétendant aux prix, le long métrage narratif de Jason Reitman samedi soirune lettre d’amour à Lorne Michaels Samedi soir en direct. Le film a également été projeté à Telluride, considéré comme le point zéro pour le lancement d’une campagne aux Oscars.

De Sony, samedi soir s’étend largement après avoir joué ses deux premiers week-ends dans certaines villes telles que Los Angeles et New York. Le film, généralement bien noté, estime un week-end modeste à 3,5 millions de dollars bruts dans 2 309 cinémas après avoir obtenu un CinemaScore B+.

Semblable à Briarcliff, Sony estime samedi soir trouvera son rythme.

Après cinq week-ends consécutifs de croissance, les recettes du box-office ce week-end sont en passe d’être en baisse de 45 pour cent par rapport au même cadre l’année dernière. Un facteur majeur est l’échec de Joker : Folie à Deuxmais la faiblesse globale du marché n’aide pas.

Les chiffres seront mis à jour dimanche matin.