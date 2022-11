Terrifiée, Olivia Attwood hurle de peur alors que le casting de I’m A Celebrity se prépare à entrer dans le camp en hélicoptère

UNE TERRIFIÉE Olivia Attwood a été aperçue en train de crier de peur alors que le casting de I’m A Celebrity se prépare à sauter des hélicoptères dans le camp.

L’ancienne star de Love Island a été vue dans un harnais recevant une formation pour le vol en hélicoptère alors qu’elle posait ses mains sur sa tête.

Olivia avait l’air terrifiée alors qu’elle se dirigeait vers l’hélicoptère[/caption]

Olivia avait l’air mal à l’aise alors qu’elle posait ses mains sur son ventre[/caption]

La favorite de la télé-réalité Olivia, 31 ans, qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2017, avait l’air effrayée en s’approchant de l’hélicoptère.

Elle a placé ses mains sur son visage, visiblement inquiète, alors qu’elle et ses co-stars se préparaient à voler dans le camp dans le petit hélicoptère.

Olivia – qui est la première signature de Love Island à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here – semblait se sentir malade alors qu’elle se tenait le ventre.

Elle a fait la moue nerveusement alors qu’elle était filmée en train de mettre un harnais vert vif, recevant des instructions des responsables de la sécurité.

Glamour, elle portait une chemise blanche avec un grand pantalon cargo surdimensionné, laissant ses longues mèches blondes couler dans son dos.

Elle a complété son look avec une palette de maquillage glamour, qui pouvait être vue derrière ses mains alors qu’elle protégeait son visage.

Olivia a été rejointe par sa co-vedette et DJ radio Chris Moyles, qui avait l’air détendu alors qu’il discutait avec le personnel de l’hélicoptère.

Cela vient après qu’Olivia a révélé qu’elle avait une énorme phobie des bestioles effrayantes et qu’elle “battait” à la vue de tout insecte.





Une source a déclaré: “Olivia ne supporte pas les insectes, vraiment ne peut pas les supporter et elle bat des ailes même lorsqu’elle repère une mouche près d’elle.

«Elle est absolument garantie d’être divertissante à regarder, ce qui, soyons honnêtes, est ce que les patrons de l’émission espèrent.

«Nous devrons attendre et voir si elle tire un Gillian McKeith et s’évanouit pendant les pires essais, mais elle aura certainement ses moments de panique. C’est une fille dure mais le camp dans la jungle va être son pire cauchemar.

Olivia est sur le point d’entrer dans l’histoire de la jungle en tant que toute première star de Love Island dans l’émission ITV qui revient dimanche soir sur ITV.

La série 2022 devrait déjà être une explosion alors que la nouvelle gamme passionnante de stars a atterri à Oz plus tôt cette semaine.

Les stars se préparent à entrer dans le camp, le premier groupe de célébrités participant au procès d’ouverture aujourd’hui.

Le procès Walk The Plank est un favori des fans parmi les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ITV et a été renommé The Ledge pour la série de cette année.

Le Sun a révélé que la star de Gogglebox, Babatunde Aléshé, s’était retirée de manière spectaculaire du défi vertigineux après 45 minutes de délibération.

Parmi les célébrités qui se dirigent vers le grondement redouté de la jungle, citons l’icône de la pop Boy George, l’ancien animateur de Radio 1 Chris Moyles et le mari de la princesse Zara, Mike Tindall.

Le Sun a révélé en exclusivité que le député et ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a rejoint le camp en tant que retardataire.

I’m A Celebrity commence ce dimanche à 21h sur ITV.

Olivia est sur le point d’entrer dans le camp via l’hélicoptère[/caption]

Olivia avait l’air terrifiée alors qu’elle était informée du vol en hélicoptère[/caption]