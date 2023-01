Terrifiée, la star de Strictly, Helen Skelton, court pour se couvrir après qu’une bouteille en verre lui ait été lancée lors d’une bagarre de rue à 3 heures du matin

TERRIFIÉE Helen Skelton a couru pour se mettre à l’abri lorsqu’une bouteille en verre lui a été lancée lors d’une bagarre de rue à 3 heures du matin.

Le présentateur de télévision de 39 ans, qui avait fait la fête avec des amis de Strictly, s’est caché dans une ruelle jusqu’à l’arrivée des flics.

La police du West Yorkshire s'est rendue sur les lieux et a arrêté un homme soupçonné de bagarre

Une source a déclaré: “Helen a été choquée par la violence”

Helen et ses amis de Strictly profitaient d’une soirée après une tournée en direct lorsqu’ils ont été innocemment pris dans la bagarre.

Le présentateur de télévision terrifié s’est écarté lorsque des voyous ont lancé une bouteille en verre près de leur groupe, qui comprenait le héros paralympique Ellie Simmonds.

Sur nos photos exclusives, on voit Helen, 39 ans, aux pieds agiles, reculer d’horreur, avant de plonger dans une ruelle voisine pour échapper aux blessures.

On voit un copain, que l’on pense être le danseur de la tournée Robbie Metoni, sauter en l’air avec les mains dans les poches pour éviter les éclats de verre.

Maman de trois enfants, Helen est restée dans la ruelle jusqu’à ce que les flics arrivent et arrêtent un suspect à 3 heures du matin vendredi.

Des stars strictes, dont la chanteuse Molly Rainford et le DJ Kiss FM Tyler West, se sont précipitées pour la réconforter.

Une source a déclaré: “Helen et ses co-stars rentraient chez elles à pied lorsqu’elles sont tombées sur une bagarre brutale au cours de laquelle une bouteille a été lancée.

“Helen a été choquée par la violence devant elle, mais était ravie que la police soit là.”

La source a ajouté: “Ils avaient passé un bon moment, se laissant vraiment aller.

«Helen en particulier riait et souriait et était de bonne humeur.

“Puis tout d’un coup, ça a commencé alors que certains membres du groupe rentraient à l’hôtel.

“Deux groupes de gars se battaient et des bouteilles et des verres volaient

“Aucune des personnes de Strictly n’a été impliquée dans les combats, ce sont des passants innocents qui y ont pris part.

«Une bouteille a failli toucher Helen, se brisant juste à côté de ses pieds, mais elle a sauté hors du chemin.

“Elle s’est cachée dans la ruelle pendant quelques secondes jusqu’à ce que la côte soit dégagée, mais elle a semblé secouée par la suite.

“Heureusement, personne n’a été blessé, mais les autres stars de Strictly sont venues réconforter Helen et elles ont toutes quitté la zone assez rapidement.

«Les officiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont interrompu la bagarre.

“Un type a été arrêté et mis dans une voiture de police.”

Neil Jones, strictement pro, faisait partie du groupe avec Helen Skelton qui a été pris dans le combat

L’équipe de Strictly Party, qui comprenait également les danseurs professionnels Kai Widdrington, Dianne Buswell et Neil Jones, s’était déjà produite à la First Direct Arena avant de se rendre au centre-ville de Leeds.

Le groupe, qui séjournait à l’hôtel Dakota pour les spectacles du jeudi et du vendredi soir, a frappé la discothèque Dollhouse et le bar clandestin chic The Back Room.

Mais alors qu’ils revenaient le long de Call Lane – qui regorge de bars et de clubs – une bagarre a éclaté entre deux groupes d’hommes, avec des bouteilles et des verres brandis comme des armes.

Des fêtards choqués à l’extérieur d’un bar ont été vus regardant le chaos avant que les co-stars de Strictly ne viennent réconforter Helen – qui avait coupé un trait dans une veste à carreaux élégante, des leggings et des bottes en similicuir noir.

La police du West Yorkshire a confirmé: « Vendredi à 2 h 56, la police a été appelée pour signaler une bagarre impliquant un groupe d’hommes dans Duncan Street et Call Lane dans le centre-ville de Leeds.

« Des agents se sont rendus sur place et ont arrêté un homme soupçonné de bagarre.

« Il reste en garde à vue et des enquêtes sont en cours. Aucun blessé n’a été signalé. »

Vendredi matin, Helen a été vue à l’extérieur de l’hôtel Dakota en train de discuter avec un ami.

Elle a quitté Leeds avec le reste de la distribution tard vendredi soir, faisant le court voyage à Manchester et à l’AO Arena.

Le Strictly Come Dancing Live! La tournée a eu deux spectacles là-bas hier, avec un autre prévu pour ce soir.

La tournée se déroule jusqu’à la fin du mois de mai et visite des villes telles que Londres, Newcastle, Birmingham, Sheffield et Belfast.

La présentatrice de Countryfile et ancienne star de Blue Peter, Helen, a terminé deuxième de la série de la BBC avant Noël lorsqu’elle a été associée à l’Espagnol Gorka Marquez.

Mais lors de la tournée en direct, elle danse avec Kai.

Helen est célibataire depuis qu’elle s’est séparée de son mari depuis huit ans, Richie Myler, en avril dernier.

Il a appelé à quitter leur mariage quatre mois après qu’elle a donné naissance à leur troisième enfant, Elsie Kate, qui en a maintenant un.

L’ancien couple partage également des fils, Ernie, sept ans, et Louis, cinq ans.

La star de la ligue de rugby Richie est sur le point d’accueillir son premier enfant avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill – la fille du président multimillionnaire de Leeds Rhinos Andrew Thirkill.

