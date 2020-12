Russell Watson a été contraint dans une situation impensable alors qu’il luttait contre une deuxième tumeur au cerveau.

Le chanteur d’opéra avait vendu sept millions de disques, remporté deux classiques britanniques et chanté pour la reine, le pape et le président Bush en 2006.

Après avoir souffert de maux de tête aveuglants, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau de la taille de deux balles de golf.

Heureusement, il a subi une intervention chirurgicale réussie et la tumeur s’est avérée bénigne.

Cependant, près d’un an plus tard jour pour jour, un deuxième cancer plus agressif a été découvert avec des saignements au cerveau.

«Je me suis couché un soir et après ça je ne me souviens plus de rien. Je me souviens juste d’avoir été descendu les escaliers par deux ambulanciers qui me disaient: ‘Reste avec nous mon pote’», a expliqué Russell au Mirror en 2012.

«La tumeur avait hémorragie à quatre endroits, était sur le point d’éclater et pressait sur mon nerf optique, ce qui signifiait que je pouvais devenir aveugle. Entendre qu’elle était revenue était mon pire cauchemar.







(Image: Andrew Stenning / Daily Mirror)



Convaincu de ne pas s’en sortir, Russell est allé à l’encontre des conseils des professionnels de la santé afin de pouvoir revoir ses filles, Rebecca et Hannah, pour une dernière fois.

« J’étais conscient que j’avais beaucoup de problèmes et je voulais m’assurer de les voir au cas où quelque chose m’arriverait et c’est pourquoi, contre l’avis de mon chirurgien, j’ai suspendu l’opération jusqu’au lendemain matin », Norme rapportée en 2007.

La chirurgie a été un succès, mais Russell s’est retrouvé avec les séquelles angoissantes et a besoin d’une radiothérapie exténuante.

Il était forcé de prendre un «cocktail de drogues» chaque jour et craignait de mourir dans son sommeil.

En 2012, il a déclaré: «Toutes les quatre ou cinq semaines, je subis des tests sanguins et des injections, puis des IRM et des tomodensitogrammes tous les six mois.

«Je les déteste – ça me fait peur de l’enfer. Je les raconte aux mauvaises nouvelles que j’ai eues après avoir été en eux. C’est comme être glissé dans un cercueil et je tremble comme une feuille.

« Je peux marcher devant 60 000 personnes à Hyde Park et chanter Nessun Dorma sans problème. Mais placez-moi devant un scanner IRM et le monde s’effondre. Mais le pire est derrière moi maintenant. »









Russell, qui est marié à sa femme Louise Harris depuis août 2016, est toujours touché par sa maladie, mais a insisté sur le fait qu’il ne la laissera jamais le définir.

«Pendant longtemps, je me suis senti incroyablement vulnérable», a-t-il dit. «J’avais ce sentiment de terreur. «Oh mon Dieu, est-ce que ça va se reproduire? Tous les soirs, je me couchais en pensant: «Et si je ne me réveillais pas?

« Mais j’ai travaillé ma merde pour être en bonne santé, pour me sentir normal. Maintenant, je continue à profiter de ma vie, de ma famille et de mon travail. »

Russell s’est courageusement ouvert sur son expérience déchirante avec ses camarades de camp I’m A Celebrity.

Le chanteur s’est souvenu du moment où il était « mort » et a expliqué que c’était la pensée de ses enfants qui l’avait « ramené ».







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



« Le second était le » un « , le premier ne mettait pas la vie en danger, c’était douloureux et j’ai failli perdre la vue », a-t-il déclaré à ses camarades.

« Le second était sacré merde, je suis rentré chez moi, je suis allé me ​​coucher et je ne me suis pas réveillé à cause d’une hémorragie. Mon assistant m’a trouvé, a appelé les ambulanciers paramédicaux et je savais que j’avais des ennuis parce que l’ambulancier n’arrêtait pas de dire ‘ reste avec nous, reste avec nous ».

«Nous sommes arrivés à l’hôpital et ils ont opéré. Une des choses les plus émouvantes après que je sois sorti des soins intensifs a été que ce type est venu vers moi et m’a dit ‘c’est bien de voir que vous allez bien M. Watson’ et j’ai réalisé que c’était ‘ reste avec nous, reste avec nous ». »

Lorsque le présentateur Vernon Kay a demandé si Russell avait vu la lumière, il a répondu: «Big time».

«J’étais dans le scanner MIR et je pouvais voir cette longue bande de lumière, comme lorsque vous étiez enfant et que vous gardiez la porte de votre chambre ouverte», a expliqué Russell.

«C’était une bande lumineuse et je pensais que si je vais à cette porte, je suis hors d’ici et la douleur s’arrête et je suis parti.

« Tout ce à quoi je pouvais penser était mes enfants et lentement tout en pensant à mes enfants, le cliquetis de l’IRM est revenu et j’ai pensé que je vais battre ça. »







(Image: ITV)



Avant d’entrer dans le château, Russell se vantait d’être fort, en forme et d’y aller pour gagner.

« Je me sens plus en forme et plus fort que je ne l’ai depuis longtemps », a-t-il déclaré au Mirror.

«Je m’entraîne comme un fou depuis quelques semaines. J’ai un de ces vélos Peloton et la semaine dernière, j’ai parcouru 60 milles dessus. Et j’ai aussi martelé les poids donc je me sens comme un bon endroit pour y aller et aussi pour tester mon courage contre les défis.

« Je suis un être humain très compétitif. J’aimerais gagner. Il y a des personnages très forts là-dedans, donc je ne supposerais jamais que cela arrivera, mais si quelqu’un demande ‘est-ce que j’aimerais gagner’ alors oui, bien sûr.

«Vous n’obtenez pas d’où je viens, qui est l’usine d’un atelier de Salford, pour devenir l’artiste classique le plus vendu au Royaume-Uni sans être un fou fou. J’ai toujours travaillé dur et été motivé. J’ai toujours attrapé un défi. avec vos deux mains.

« Donc je ne vais pas là-dedans pour passer à l’arrière-plan, c’est sûr. »







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Russell était désespéré de faire ses preuves au camp et était déterminé à participer au dernier procès Bushtucker.

«J’avais désespérément envie de sortir et de faire mes preuves et juste de rendre quelque chose au camp», a-t-il remarqué.

Mais son humeur de déchiqueteur a pris fin quand il est arrivé à la clairière d’essai.

Rank Rotisserie a mis à l’épreuve les connaissances générales du chanteur d’opéra, avec des tournées allant de la géographie à la littérature.

Malgré son enthousiasme, Russell n’a réussi à ramener à la maison que cinq repas pour le camp après avoir lutté avec ses livres Harry Potter et sa table d’époque.

«C’était mille fois pire que ce à quoi je m’attendais», a déclaré Russell à ses camarades de camp autour du feu.

« Je m’attendais à ce que ce soit mauvais, mais c’était comme s’ils avaient eu des glaçons toute la nuit. C’était absolument glacial. »

* I’m A Celebrity est diffusé ce soir sur ITV à 21h