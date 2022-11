Terrifié, Dec Donnelly révèle une phobie surprise lors du procès I’m A Celeb de Matt Hancock en disant à Ant “Je n’aime pas ça”

DEC Donnelly est celui qui a eu peur ce soir sur Je suis une célébrité alors qu’il a été forcé d’affronter l’une de ses peurs.

L’animateur de télévision surveillait les débats avec la co-star Ant, alors que le député Matt Hancock participait à son cinquième procès consécutif.

Matt avait été voté par le public pour participer au procès House of Horrors qui l’a vu se frayer un chemin à travers une maison d’apparence terrifiante remplie d’une variété de créatures effrayantes habituelles.

Ant a informé Matt : « À l’intérieur de cette maison de poupée géante, il y a quatre pièces. Tout ce que vous avez à faire, Matt, c’est de ramper à la recherche d’étoiles. Chaque étoile qui se trouve dans votre sac d’étoiles à la fin des temps comptera comme un repas pour le camp.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que Dec ne voie sa plus grande peur se cacher dans la maison – et ce n’est peut-être pas ce que vous pensez.

En espionnant des pigeons dans la première pièce de la maison, un Dec terrifié dit : « Pigeons. Je n’aime pas ça Fourmi, je n’aime pas ça. C’est le “flappiness” qui me prend. Je n’aime pas non plus les becs.

Cependant, ce ne sont pas seulement les pigeons que Matt a dû affronter dans sa quête pour ramener des étoiles pour le camp.

Étonnamment, le député s’est retrouvé face à face avec 2,5 millions de mouches.

Matt a dit aux hôtes: “Ce que vous ne savez pas, c’est que ça sent vraiment mauvais!”

Alors qu’il continuait à se déplacer dans les pièces, le politicien est tombé sur la dernière pièce remplie de sa peur des serpents.





Matt a paniqué en disant : « Les serpents, vous savez que je n’aime pas les serpents. Oh mon Dieu, c’est vivant !

L’ancien secrétaire à la Santé a été secoué lorsqu’un serpent s’est dirigé vers lui et a tenté de le frapper.

Ant a demandé: “Est-ce qu’il t’a mordu?”

Matt a répondu: “Non, ça ne m’a pas vraiment touché.”

Alors qu’il atteignait la fin de son essai, Matt avait remporté 9 étoiles sur 11 possibles pour le camp, améliorant son score précédent de 5 la veille.