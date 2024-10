« Terrible réalité » : le gouvernement australien dépense 95 millions de dollars pour lutter contre la grippe aviaire mortelle

Le gouvernement australien a engagé 95 millions de dollars australiens (87,2 millions de dollars canadiens) pour lutter contre une souche virulente de grippe aviaire qui fait des ravages à l’échelle mondiale.

Avec l’arrivée de millions d’oiseaux migrateurs ce printemps, il existe un risque accru d’arrivée d’une souche mortelle en Australie, connue sous le nom de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1.

L’Australie est le seul continent à en être exempté. souche à propagation rapide. À l’étranger, l’IAHP H5N1 a été détectée chez la volaille, les oiseaux sauvages et un large éventail de mammifères, y compris les humains. Mais notre répit ne durera probablement pas éternellement.

Lire aussi Le ministre du Travail du Canada propose un nouveau médiateur pour la grève des travailleurs du port de Montréal Le ministre fédéral du Travail, Steve MacKinnon, a proposé mardi la nomination d’un médiateur spécial pour une période de 90 jours dans le but de résoudre le conflit de travail en cours au port de Montréal.

Comme l’a prévenu lundi la ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, « la terrible réalité de cette maladie est que – comme le reste du monde – nous ne pourrons pas empêcher son arrivée ». L’IAHP H5N1 ne ressemble à rien de ce que nous avons vu en Australie. Le financement supplémentaire, qui s’ajoute au budget actuel de l’Australie en matière de biosécurité, nous aidera à nous préparer et à réagir.

La grippe aviaire est un virus qui infecte les oiseaux, mais qui peut infecter d’autres animaux.

En Australie, nous avons diverses souches de grippe aviaire qui ne provoquent pas de maladie, appelées grippe aviaire faiblement pathogène. Bien que ces virus soient naturellement présents chez les oiseaux sauvages australiens, ce sont les souches pathogènes, telles que l’IAHP H5N1 et l’IAHP H7, qui nous inquiètent. Ces souches d’IAHP ont d’énormes conséquences sur les oiseaux sauvages, les animaux domestiques ainsi que sur les producteurs et travailleurs d’animaux.

L’IAHP H5N1 est apparue pour la première fois en Asie en 1996 et circule dans les volailles asiatiques depuis des décennies. À la suite de modifications génétiques du virus, il s’est propagé à plusieurs reprises dans les oiseaux sauvages en 2014, 2016 et de nouveau en 2020, après quoi il a provoqué une pandémie animale, ou panzootie.

À partir de 2021, le virus s’est propagé rapidement. D’abord de l’Europe vers l’Amérique du Nord en 2021. Puis vers l’Amérique du Sud en 2022. Là-bas, en Amérique du Sud, le virus a causé la mort de plus de 500 000 oiseaux sauvages et de 30 000 mammifères marins.

Alors que nous avions observé de vastes épidémies chez les oiseaux sauvages à l’échelle mondiale, les énormes épidémies chez les phoques et les lions de mer en Amérique du Sud étaient sans précédent. Cela a suscité de vives inquiétudes quant au fait que le virus se propageait de mammifère à mammifère, plutôt que simplement d’oiseau à oiseau ou d’oiseau à mammifère, comme c’était le cas ailleurs.

Environ un an après son arrivée en Amérique du Sud, le virus a été détecté dans la région subantarctique, et quelques mois plus tard, dans la péninsule antarctique.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont pour l’instant encore indemnes du virus.

Au-delà de la faune, l’IAHP H5N1 a un impact énorme sur la volaille.

Rien qu’en 2022, 130 millions de volailles dans 67 pays sont mortes de la maladie ou ont été euthanasiées parce qu’elles étaient infectées.

En revanche, plus tôt cette année, la plus grande épidémie de grippe aviaire jamais enregistrée en Australie – provoquée par une souche différente, l’IAHP H7 – a provoqué la mort ou la destruction de 1,5 million de poulets. C’est une goutte d’eau dans l’océan par rapport à ce qui se passe à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, le virus s’est propagé chez les bovins laitiers et a jusqu’à présent touché plus de 200 troupeaux laitiers dans 14 États. Il s’est également propagé chez l’homme : au cours des dix derniers jours seulement, six cas humains ont été signalés, tous chez des ouvriers laitiers de Californie.

Étant donné que l’IAHP H5N1 s’est propagée dans le monde entier, le risque que le virus pénètre en Australie a augmenté.

Lors d’une récente évaluation des risques, mon collègue et moi avons identifié deux voies principales d’entrée du H5N1 en Australie.

La voie la plus probable est que le H5N1 soit importé d’Asie par des oiseaux migrateurs sur de longues distances. Des oiseaux tels que les oiseaux de rivage et les oiseaux de mer arrivent chaque printemps par millions en provenance d’Asie (et dans certains cas d’aussi loin que l’Alaska).

Un deuxième itinéraire est celui des canards. Si le virus se propage à travers la ligne Wallace (une frontière biogéographique qui traverse l’Indonésie), il entrera en contact avec des espèces de canards endémiques d’Australie.

Contrairement aux oiseaux de rivage et aux oiseaux de mer, les canards ne migrent pas sur de longues distances et ne migrent pas entre l’Asie et l’Australie. Le fait que les canards endémiques d’Australie ne soient pas exposés à ce virus parce qu’ils ne migrent pas vers l’Asie pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le H5N1 n’est pas encore arrivé en Australie.

Le nouvel engagement financier de 95 millions de dollars du gouvernement australien constitue une réponse cruciale au niveau de risque accru et aux conséquences désastreuses si le H5N1 pénétrait dans le pays.

Le financement est réparti entre l’environnement, l’agriculture et la santé humaine – les trois piliers de l’approche « One Health ».

D’une manière générale, l’argent sera dépensé pour :

améliorer la surveillance pour garantir une détection et une réponse rapides si la maladie pénètre et se propage chez les animaux en Australie

renforcer la capacité de préparation et de réponse pour réduire les dommages causés au secteur de la production et à la faune indigène

soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale en matière d’intervention et de communications

prendre des mesures proactives pour protéger les espèces emblématiques menacées de l’extinction

investir dans davantage de vaccins pré-pandémiques pour protéger la santé humaine.

Il est important de noter que le financement couvre la préparation, la surveillance et la réponse.

La préparation comprend des mesures proactives pour protéger les oiseaux menacés (par exemple, la vaccination ou réduire d’autres menaces pesant sur ces espèces) et améliorer la biosécurité.

La surveillance est essentielle pour attraper le virus dès son arrivée et suivre sa propagation. L’Australie dispose déjà d’un programme de surveillance des oiseaux sauvages qui, entre autres, enquête sur les animaux sauvages malades et morts ainsi que sur l’échantillonnage des oiseaux sauvages « en bonne santé ». Cet engagement supplémentaire renforcera ces activités.

La réponse inclura des éléments tels que des tests meilleurs et plus rapides. Il comprendra également un financement pour des actions pratiques sur le terrain visant à limiter la propagation et les impacts de l’IAHP H5N1 sur la faune sauvage sensible. Cela pourrait inclure, par exemple, un programme de vaccination pour les espèces vulnérables menacées.

Ce financement est un investissement à long terme, et est majoritairement alloué aux activités futures. À court terme, mes collègues et moi avons déjà commencé notre programme de surveillance printanière.

Notre objectif est de tester environ 1 000 oiseaux migrateurs longue distance arrivant en Australie pour la grippe aviaire. Sur la base de nos évaluations des risques, nous nous concentrons sur les oiseaux marins migrateurs sur de longues distances, tels que le puffin à queue courte, et sur divers oiseaux de rivage, notamment à cou roux, arrivant des zones de reproduction de Sibérie.

Ce programme de surveillance est soutenu et contribue au programme national de surveillance géré par Wildlife Health Australia.

—Michelle Wille est chercheuse principale à l’Université de Melbourne