Terri, la veuve de Steve Irwin, est « à l’aise » de ne pas sortir avec quelqu’un, mais admet qu’elle est « désespérément » amoureuse d’une célébrité

Bien que près de 18 ans se soient écoulés depuis la mort de Steve Irwin, sa veuve, Terri Irwin , n’a aucun intérêt à sortir avec quelqu’un.

Dans une récente interview avec Nous chaque semaineIrwin a expliqué pourquoi elle ne prévoyait pas de nouer une relation amoureuse avec qui que ce soit de sitôt et a révélé qu’elle était complètement « à l’aise » d’être seule pour le reste de sa vie.

« J’ai vraiment eu mon bonheur pour toujours », a-t-elle déclaré à propos de son mariage avec feu « The Crocodile Hunter », décédé en 2006 après une rencontre avec une raie pastenague. « Et même s’il y a beaucoup d’hommes merveilleux dans le monde, peux-tu voir un autre Steve Irwin ? Je ne peux tout simplement pas. Je dirais : ‘J’adore que tu sois bibliothécaire et que [dewey] le système décimal est cool, mais je dois sauter sur un crocodile et faire ça. Oublie ça. »

BINDI IRWIN RÉVÈLE POURQUOI ELLE A GARDÉ LE NOM DE SON PÈRE APRÈS SON MARIAGE

« J’ai eu le meilleur mariage du monde depuis 14 ans et je suis très à l’aise avec la personne que je vois dans le miroir », a-t-elle déclaré au média. « Donc je peux être seul maintenant. Et je me sens seul pour Steve, mais je ne suis pas une personne seule, donc j’ai beaucoup de chance. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Même si elle a juré de ne plus sortir avec quelqu’un, elle a admis avoir un certain béguin pour les célébrités.

« Je suis désespérément amoureuse de Russell Crowe, mais nous le sommes tous », a-t-elle déclaré, faisant référence à ses enfants, Bindi, 25 ans, et Robert, 20 ans. « Nous sommes amis depuis des décennies et il est tout simplement l’être humain le plus merveilleux. . Ça me fait rire. Mais non, il a une charmante petite amie, Brittany, et il fait des choses incroyables. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Terri et Steve se sont rencontrés en 1991 et se sont mariés en juin 1992 après huit mois de relation. Le duo a filmé l’épisode pilote de leur émission populaire « The Crocodile Hunter » pendant leur lune de miel et a ensuite joué dans la série pendant cinq ans.

« Je pense que si je n’avais pas rencontré Steve, je ne me serais probablement jamais mariée », a déclaré Terri à Entertainment Tonight en 2015. « Donc, c’est à quel point notre relation était unique. Et je pense que pour les autres personnes qui ont perdu quelqu’un et qui ont aimé à nouveau , c’est une belle chose, mais ce n’est tout simplement pas vraiment à mon horizon. »

En 2021, le défenseur de l’environnement a partagé un message touchant sur Twitter après que sa fille, Bindi, ait accueilli son premier enfant avec son mari Chandler Powell.

« Amour n’est pas un mot assez grand. Mon cœur est incroyablement heureux. Et je sais que Steve serait plus que fier », a tweeté Terri. « Grace est la prochaine génération à poursuivre sa mission et son message de conservation. Elle a choisi ses parents judicieusement. Bindi et Chandler sont déjà les meilleurs parents de tous les temps ! »

Avant les éloges, Bindi a présenté sa fille au monde et a révélé son nom : Grace Warrior Irwin Powell, un clin d’œil au défunt père de Bindi.

« Notre gracieuse guerrière est la plus belle lumière. Grace porte le nom de mon arrière-grand-mère et de parents de la famille de Chandler datant des années 1700. Ses deuxièmes prénoms, Warrior Irwin, sont un hommage à mon père et à son héritage le plus incroyable. Wildlife Warrior », écrivait alors Bindi sur Instagram.