Terreur sur un vol en Alaska alors qu’un adolescent « prend les commandes de l’avion et tente de l’écraser au sol dans une tentative de suicide »

Un adolescent aurait attrapé les commandes d’un petit avion et aurait tenté de le faire s’écraser au sol car il aurait voulu « mettre fin à ses jours », selon un affidavit.

Jaden Lake-Kameroff, 18 ans, volait de Bethel à Aniak, en Alaska, à bord d’un petit Cessna Caravan avec six personnes à bord.

Jaden Lake-Kameroff volait à bord d’un petit avion Cessna Caravan qui avait six personnes à bord Crédit : Ryan Air, INC

Le garçon aurait attrapé le joug de l’avion et l’aurait envoyé en piqué.

L’adolescent aurait tenté de « mettre fin à ses jours », selon un affidavit cité par l’Anchorage Daily News.

Le porte-parole des Troopers, Austin McDaniel, a déclaré que le garçon « a demandé au pilote de piloter l’avion mais lui a d’abord demandé s’il pouvait s’asseoir dans le siège du copilote inoccupé ». Les deux demandes ont été refusées.

Le pilote a pu reprendre le contrôle de l’avion car il a été rapporté que d’autres passagers ont réussi à éloigner Lake-Kameroff des commandes.

L’avion se trouvait à environ huit kilomètres de l’aéroport d’Aniak lorsque l’incident présumé s’est produit, rapporte NBC Chicago.

Les passagers de l’avion pensaient qu’ils « allaient mourir » tandis que le pilote a admis qu’il était « effrayé et inquiet » pour les personnes à bord du petit avion.

L’avion partait de Béthel Crédit : Getty

Il a déclaré que sa « plus grande préoccupation » était d’essayer de garder le contrôle de l’avion, selon l’affidavit.

L’avion se trouvait entre 1 000 et 1 500 pieds au-dessus du sol, selon l’affidavit signé par le soldat Jason Bohac.

L’avion a atterri en toute sécurité à Aniak, à environ 90 milles au nord-est de Bethel.

Dans un communiqué, les flics ont déclaré que Lake-Kameroff avait été arrêté pour menaces terroristes au deuxième degré, cinq chefs de tentative d’agression au premier degré et quatre accusations d’agression au troisième degré.

Les responsables de la Federal Aviation Administration (FAA) ont été informés, selon la police.

Lee Ryan, président de Ryan Air, a déclaré que le jeune homme de 18 ans était dans la deuxième rangée de sièges et « s’est en quelque sorte penché sur le siège du copilote et a brièvement pris le contrôle de l’avion ».

Il a ajouté : « Le pilote a reculé le passager et a repris le contrôle de l’avion.

« D’autres passagers, je dirais, ont retenu le passager indiscipliné. Mais il n’essayait pas nécessairement de faire quoi que ce soit à ce stade.

Ryan a félicité le pilote pour avoir géré l’affaire « de manière professionnelle ».

Il a déclaré: « Nous avons différents types de formation et de formation à la sécurité et différentes procédures, et il a dit qu’il l’avait simplement ramené et atterri sans autre incident, avait pris la radio et avait informé notre entreprise de ce qui se passait. »