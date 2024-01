Terrence Shannon Jr. de l’Illinois est – qu’on le veuille ou non – de retour sur le terrain et domine déjà à nouveau

Les médias sociaux regorgent d'(hum) experts juridiques qui n’attendront pas que l’affaire pénale de Terrence Shannon Jr. se déroule avant de rendre leur verdict sur la question de savoir si la garde vedette de l’Illinois a quelque chose à faire pour revenir sur le terrain de basket.

Certains ont été indignés par sa présence lors d’une victoire 86-63 dimanche contre Rutgers à Champaign. Shannon, 23 ans, fait face à une accusation de viol au Kansas et a été suspendu par l’Illinois pour six matchs jusqu’à ce qu’un juge du tribunal de district américain ait statué vendredi que l’école avait violé ses droits civils et a accordé une injonction préliminaire autorisant sa réintégration immédiate.

Beaucoup d’autres – les fans d’Illini, bien sûr – se sont rassemblés pour défendre la procédure régulière de Shannon. Certains d’entre eux vont même jusqu’à proclamer l’innocence de Shannon, malgré le fait qu’ils n’ont absolument aucune idée de ce qui est vrai ou non dans cette affaire.

Quoi qu’il en soit, une audience préliminaire est prévue pour le 23 février. Et – pour le moment du moins – Shannon, l’un des meilleurs joueurs du pays, est de retour.

“Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre mes coéquipiers et de retourner au travail”, a tweeté Shannon vendredi.

Contre les Scarlet Knights, le natif de Chicago 6-6 est sorti en plein essor, rappelant à tous ceux qui regardaient pourquoi les Illini n°14 (14-4) sont assez forts, une fois au complet, pour donner au favori Purdue une course pour l’argent du championnat Big Ten. .

Les deux premières fois que Shannon a touché le ballon après avoir quitté le banc un peu plus de deux minutes après le début du match, il a couru sur le terrain ouvert lors des pauses et a nourri son coéquipier Coleman Hawkins pour des dunks. Shannon a réussi son premier seau lors d’un contre-deux. Une possession après cela, le gaucher a conduit et a marqué sur – comptez-les – trois défenseurs. Plus tard, il a converti un jeu à trois points après la pause et a marqué ses deux derniers points sur un dunk catégorique pour terminer avec 16 points en 28 minutes.

Shannon, qui a tiré 10 lancers francs, a le vertige que peu de joueurs Illini de la génération récente – Dee Brown, Ayo Dosunmu – ont eu. Sans lui, les Illini sont en difficulté dans le Big Ten. Avec lui, ils ont le potentiel du Final Four.

«C’est incroyable», a déclaré le garde Justin Harmon, qui a mené les Illini avec 18 points. “Cela permet à toute l’équipe de se sentir à nouveau entière parce que nous avons récupéré notre meilleur joueur.”

Pour l’instant, ils le font. Pour combien de temps, nous verrons. Quant à savoir s’il devrait être là-bas, eh bien, c’est certainement plus compliqué que ce que disent les prétendus experts. . . .

Qui va remporter le championnat national masculin ? N’importe qui. Ou peut-être tout le monde.

Avec la défaite du n°10 Memphis dimanche à Tulane, il y a désormais eu 22 défaites des équipes du top 10 sur la route contre des adversaires non classés cette saison. Selon ESPN, c’est le chiffre le plus élevé jusqu’en janvier dans l’ère des sondages d’Associated Press, qui date de la fin des années 1940. Cela devrait vous dire à quel point cette saison des noisettes est à gagner. . . .

Réveillez-vous et sentez le café que Loyola prépare. Après avoir gagné samedi à Fordham, les Ramblers ont une fiche de 13-6 au total et de 5-1 dans l’Atlantic 10. C’est une amélioration gigantesque par rapport à il y a une saison – leur première dans l’A-10 – lorsqu’ils avaient commencé 0-6 en championnat sur le manière de terminer seul à la 15ème (dernière) place. Et cela ne donne même pas une idée de l’horreur de la situation, car chacune de ces six défaites était à deux chiffres et la plupart étaient des éruptions.

Les transferts Des Watson et Dame Adelekun ont – avec la vaste amélioration de Jayden Dawson – enflammé une équipe qui est loin d’être spectaculaire mais mène la conférence en termes de passes décisives et de rebonds défensifs. La colonne vertébrale est solide. . . .

Caitlin Clark de l’Iowa a marqué 45 points lors d’une défaite contre Ohio State en prolongation. Photo de Kirk Irwin/Getty Images

Ce fut un régal dimanche d’avoir le Caitlin Clark Show comme introduction NBC aux Buccaneers-Lions. L’Iowa a perdu à Ohio State en prolongation, mais Clark a marqué 45 points. Elle est en passe de se hisser à la troisième place de tous les temps sur la liste des pointeuses en carrière féminine dans quelques matchs à Northwestern. Il ne lui en faudra pas plus d’une poignée pour dépasser l’ancienne star de Washington, Kelsey Plum, pour la première fois. . . .

Les équipes masculines de l’Indiana ont perdu 20 matchs de suite au Wisconsin, ce qui doit être la séquence la plus folle du basket-ball universitaire. Certains d’entre nous sont allés à l’école à Madison alors que les pitoyables Badgers en perdaient 31 d’affilée face aux autrefois puissants Hoosiers. . . .

Un clin d’œil à la NBA pour sa « règle des 65 matchs », qui exige que les joueurs participent à au moins autant de matchs pour se qualifier pour le All-NBA, le MVP et d’autres honneurs individuels. La prochaine fois qu’une personne de la moitié de votre âge vous dira à quel point les joueurs étaient boiteux, faites-lui savoir que les All-Stars de l’ère Jordan ont raté en moyenne environ 10 matchs chacun et que ce nombre est passé à environ 14 matchs dans les années 2000, 18 matchs dans les années 2000. les années 2010 et 24 matchs inadmissibles cette décennie – jusqu’à maintenant. . . .

Zach LaVine des Bulls, en revanche, a déjà raté 18 matchs, ce qui lui laisse un maximum de 64 matchs. Au cas où quelqu’un s’interrogerait sur ses chances de MVP. . . .

Il y a une sentimentalité maussade, puis il y a Saint-Louis, où les Cardinals de la MLB viennent de signer un contrat d’un an avec Matt Carpenter, 38 ans, qui y a joué en 2011-2021. Quoi, Ray Lankford et Tom Pagnozzi étaient-ils trop occupés ? . . .

Rien n’est plus drôle que les fans de football de l’Alabama (dont beaucoup sont des types de médias fanboys) se plaignant de « falsifications » alors que les écoles adverses pillent la liste pour les transferts, ce qui est autorisé en cas de changement d’entraîneur.

Comme si l’Alabama n’avait pas atteint un niveau record en travaillant avec le super-agent Jimmy Sexton alors que son client Nick Saban s’apprêtait à démissionner. Qui a rapidement obtenu l’ancien emploi de Saban ? Kalen DeBoer, client de Sexton, de Washington. Qui figurait sur la prétendue liste de candidats et a obtenu une augmentation pour rester là où il était ? Mike Norvell de l’État de Floride, Dan Lanning de l’Oregon et Steve Sarkisian du Texas, également clients de Sexton. Bon travail si tu peux l’obtenir. . . .

C’est vraiment dommage que les Packers aient perdu 24-21 contre les 49ers lors de la ronde de division alors que la recrue Anders Carlson a raté son 13e coup de pied de la saison. Voir? Oubliez les quarterbacks. Les Bears prendront l’avantage sur Cairo Santos au poste de botteur très important, merci beaucoup. . . .

Mon bulletin de vote pour le nouveau AP Top 25, qui sortira lundi : 1. UConn, 2. Purdue, 3. Houston, 4. Caroline du Nord, 5. Kentucky, 6. Tennessee, 7. Auburn, 8. Kansas, 9. Illinois , 10. Wisconsin, 11. Oklahoma, 12. Duke, 13. Marquette, 14. État de l’Utah, 15. Baylor, 16. Creighton, 17. Memphis, 18. Texas Tech, 19. Nouveau-Mexique, 20. Dayton, 21. État du Colorado, 22. État de San Diego, 23. Florida Atlantic, 24. BYU, 25. Seton Hall.