Le sergent du département de police de Los Angeles. John Matassa a déclaré que Clarke était seul dans sa Hyundai Genesis qu’il dirigeait « à une vitesse très élevée. »

Le joueur aurait heurté un autre véhicule alors qu’il ne portait pas correctement sa ceinture de sécurité.

« L’incident a été capturé sur vidéo de surveillance. Il est entré en collision avec un autre véhicule qui s’apprêtait à tourner à gauche. Il a heurté le véhicule, heurté un poteau de réverbère et finalement heurté un mur de blocs», A déclaré Matassa.

« Il a été transporté à l’hôpital Northridge et a ensuite été déclaré décédé à la suite de la collision., » il ajouta.

Hier encore, Terrence Clarke a signé avec Klutch Sports. Dans 3 petits mois, il allait réaliser son rêve d’être enrôlé en NBA. À 19 ans, il a été tué dans un accident de voiture. La vie est trop courte, vous tous. RIP, Terrence Clarke. pic.twitter.com/0tyLUGApZt – Bloqué par Matt Jones (@ UKFREAK00) 23 avril 2021

L’université a confirmé la mort de Clarke dans un communiqué jeudi soir, l’entraîneur John Calipari affirmant qu’il était « absolument vidé et malade ce soir»Après avoir appris la triste nouvelle.

« Nous sommes tous sous le choc », Dit Calipari. «Je suis en route pour Los Angeles pour être avec sa mère et son frère pour aider partout où je peux. Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je voudrais que chacun prenne un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. »

WKYT a confirmé des informations selon lesquelles le prospect de la NBA, Terrence Clarke, est décédé à la suite d’un accident de voiture. Prières à sa famille. 🙏🏾 pic.twitter.com/veE7T7NHM2 – SLAM (@SLAMonline) 23 avril 2021

Le gardien de tir de 6 pieds 7 pouces Clarke a été déclaré pour le repêchage de la NBA 2021 après avoir joué sa première saison pour l’Université du Kentucky.

Il n’a disputé que huit matchs la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville. Il a en moyenne 9,6 points et 2,6 rebonds.

Mercredi, il a signé avec Klutch Sports Group, l’agence qui représente les stars de la NBA dont LeBron James, Anthony Davis et Lonzo Ball. Le PDG de l’agence, Rich Paul, a déclaré qu’il était «attristé et dévasté»Par le décès tragique de Clarke.