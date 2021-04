Donovan Mitchell de la NBA et l’Université du Kentucky ont écrit un hommage émouvant au basketteur Terrence Clarke.

L’espoir de repêchage de 19 ans a été tragiquement tué dans un accident de voiture à grande vitesse hier, après s’être écrasé contre un mur.

Le basketteur de 19 ans est décédé hier dans un accident de voiture à grande vitesse Crédits: Getty

L’Université du Kentucky pleure la perte de l’adolescent Crédits: Getty

Le basketteur Donovan Mitchell a partagé une vidéo montrant Clarke avec une légende émouvante: « Nous avons eu trop de conversations comme ce frère!

«Une chose que je peux toujours dire, mon frère, c’est que votre énergie était inégalée, votre ambiance comme toujours allumée!

«Tu étais comme un petit frère pour moi, mon frère, essayant juste d’arriver à la ligue pour vivre ton rêve d’aider les mamans!

« Tu étais si proche frère si proche! Je t’apprécie d’être un ami dope pour ma petite sœur, ça fait mal même d’avoir à écrire! »

«Reposez-vous au paradis, petit frère! Allé bientôt», a-t-il écrit.

Pendant ce temps, l’équipe qu’il avait joué sa première saison, le Kentucky Athletics a tweeté une série de photos de lui avec la légende: « Terrence Clarke. Pour toujours dans nos cœurs. »

Jared Weiss de l’Athletic, qui connaissait Clarke de Boston, travaillait sur un article de forme longue avant le repêchage qui serait publié cet été, avant le repêchage de la NBA.

Il a écrit un hommage déchirant, le décrivant « né pour être une star, un personnage imposant qui était aussi spectaculairement charismatique qu’il était infiniment talentueux. »

Le basketteur de 19 ans se préparait pour le repêchage de la NBA Crédits: Getty

La mort de Clarke a été annoncée pour la première fois dans un communiqué de presse de l’Université du Kentucky jeudi soir, mais aucun autre détail n’a été partagé.

L’entraîneur du Kentucky, John Calipari, a déclaré qu’il était « absolument vidé et malade » de la mort de Clarke, le qualifiant de « beau gosse ».

« Nous sommes tous sous le choc », a déclaré Calipari. « Je suis en route pour Los Angeles pour être avec sa mère et son frère pour aider partout où je peux.

« Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demanderais à chacun de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et sa famille. Qu’il repose en paix. »

La page Twitter officielle d’athlétisme de l’école a partagé une galerie d’images de lui sur le terrain.

La légende se lit comme suit: «Nous n’oublierons jamais son sourire radieux, son enthousiasme et son amour pour ses coéquipiers. Terrence Clarke. Pour toujours dans nos cœurs. #LaFamilia. »

La NBA a également partagé un hommage à l’adolescent, le décrivant comme un « membre bien-aimé du programme de basket-ball de l’Université du Kentucky.

« La NBA pleure le décès tragique de Terrence Clarke, un membre bien-aimé du programme de basket-ball de l’Université du Kentucky.

« Terrence se préparait à poursuivre son rêve de jouer dans la NBA. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », indique le communiqué.

Clarke a été tué quand il a allumé un feu rouge à grande vitesse sur l’avenue Winnetka Crédits: KTLA

Il est mort après avoir percuté un mur Crédit: Twitter

Le basketteur de 19 ans qui se préparait pour le repêchage de la NBA, est décédé jeudi après-midi à Los Angeles après avoir allumé un feu rouge à toute vitesse sur Winnetka Avenue, avant de s’écraser contre un mur.

L’adolescent venait de signer avec l’agence très convoitée Klutch Sports la veille de sa mort.

Des images choquantes qui ont émergé montrent le moment de l’accident mortel, où, selon le sergent du département de police de Los Angeles. John Matassa, l’adolescent de six pieds sept « voyageait à une grande vitesse ».