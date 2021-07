Terrelle Pryor dans un accident d’horreur alors que le vélo à trois roues de l’ancien quart-arrière de la NFL se retourne DEUX FOIS après avoir été heurté par une voiture

TERRELLE Pryor a été pris dans un accident d’horreur alors que son vélo à trois roues a basculé deux fois après avoir été heurté par une voiture, affirme la star de la NFL.

L’ancien footballeur affirme qu’il est sorti indemne de la scène terrifiante.

Terrelle Pryor a été prise dans un accident Crédit : Getty

Le pare-brise a été complètement brisé Crédit : Instagram/terrellepryor

Pryor a dit « heureusement, il respire encore » Crédit : Instagram/terrellepryor

Le véhicule décapotable à trois roues était couvert de rayures et de bosses, et tout le pare-brise était complètement écrasé.

« Heureusement, il respire encore et une égratignure », a écrit la star du football sur sa story Instagram, accompagnée d’une photo du véhicule.

Le quart-arrière a affirmé qu’une « voiture stupide » l’avait pénétré, avant d’insister sur le fait qu’il en avait « fini avec les vélos ».

Des fonctionnaires ont été positionnés sur le bord de la route à côté de l’épave.

L’incident s’est produit vers 10 heures HE jeudi matin, selon les publications Instagram de Pryor. On ne sait pas où l’accident a eu lieu.

Cependant, la star semblait aller bien physiquement, car à peine 30 minutes plus tard, il a posté des images de lui-même dans le gymnase.

Pryor, un produit de Jeannette, en Pennsylvanie, était une star nationale au lycée – considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football au lycée du pays lorsqu’il a signé avec les Buckeyes en 2008.

Son recrutement a attiré l’attention nationale car il a pris la décision inhabituelle d’attendre la mi-mars pour prendre sa décision finale. La plupart des prospects signent début février.

À Ohio State, Pryor a commencé en première année et a été le MVP du Rose Bowl lors de sa deuxième saison en 2009.

Pryor était à égalité pour le plus grand nombre de passes de touché de l’histoire de l’école à 57 et le deuxième plus grand nombre de victoires avec 31 victoires au total à la fin de sa carrière, selon le département d’athlétisme de l’université.

Le vélo est un trois-roues Crédit : Instagram/terrellepryor