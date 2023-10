Terrell Owens heurté par une voiture après une dispute de basket-ball

De quelle partie du jeu s’agit-il ??

Terrell Owens, membre du Temple de la renommée du football professionnel, a été heurté par une voiture lundi soir à la suite d’une dispute au sujet d’un match de basket-ball. Selon TMZ, Owens organisait un match à Calabasas et s’est mis à discuter avec un autre homme non identifié. Le bœuf était si chaud qu’après le match, l’homme a continué la querelle et a fini par heurter le genou d’Owens avec sa voiture.

TO n’a pas eu besoin de soins médicaux, mais la police a été appelée et un rapport d’incident pour agression avec une arme mortelle a été rédigé, mais les autorités n’ont pas encore parlé au suspect présumé.

Écoutez, les matchs de basket-ball peuvent être passionnés et toutes sortes de choses sont dites sur le terrain, mais rien ne peut être si grave que vous essayiez de renverser un autre homme avec votre voiture. S’il vous insultait parce que votre défense est nulle ou que votre tir sauté est suspect, passez du temps au gymnase mais laissez les armes, y compris les clés de voiture, seules.

Quelqu’un au jeu sait qui est l’agresseur et il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’il ne laisse tomber un centime, sans jeu de mots, sur l’homme. Même si certains aiment dire « Je ne souhaite à personne la prison », la vérité est que certaines personnes doivent aller en prison et si quelqu’un essayait de nous écraser avec sa voiture, cela ne nous dérangerait pas de voir cela prouver que l’orange est le nouveau noir.

Nous aurons plus d’informations sur cet incident dès qu’elles seront disponibles.