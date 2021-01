SACRAMENTO, Californie: Christian Terrell a marqué 26 points, un sommet en carrière, alors que l’État de Sacramento a battu Fresno Pacific 85-54 dimanche.

Ethan Esposito a ajouté des sommets en carrière avec 22 points et 13 rebonds pour les Hornets. Terrell a tiré 12 pour 16 sur le terrain.

Spencer Monteiro a récolté 16 points et sept rebonds pour l’État de Sacramento (4-1), qui a tiré 52% et a dépassé la Division II Fresno Pacific 44-20. Samaad Hector a ajouté 12 points et 12 rebonds. Bryce Fowler a récolté 10 passes et 2 points, un sommet en carrière.

Fowler, qui a mené les Hornets en marquant avec 15 points par match entrant dans le concours, a été tenu à deux points. Il a tiré 0 sur 4 à 3 points.

Adrian Antunez avait 10 points pour les Sunbirds, dont la séquence de défaites en ouverture de la saison a atteint cinq matchs. Aamondae Coleman a ajouté 10 points.

