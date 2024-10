Terrebonne au Québec ? Peut-être, mais…

La démission brusque de Pierre Fitzgibbon mardi pourrait laisser des traces dans le paysage politique québécois. Une élection partielle aura vraisemblablement lieu à Terrebonne au plus tard en mars prochain. Il s’agit d’une circonscription hautement favorable au Parti québécois (PQ), bien plus que ne pouvait l’être celle de Jean-Talon — souvent qualifiée de bastion libéral — l’automne dernier… Et on connaît la suite, avec l ‘élection du quatrième mousquetaire péquiste. Depuis 1976, les électeurs de cette circonscription de la banlieue nord de Montréal ont élu des députés du Parti québécois 10 fois en 11 élections, avant de préférer Pierre Fitzgibbon en 2018.

Néanmoins, et heureusement pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), le prochain examen général n’est prévu que pour le 5 octobre 2026, et à 760 jours de cette échéance, rien n’est coulé dans le béton quant à l’humeur des Québécois. Au contraire, si l’on se fie aux sondages des derniers mois, et plus particulièrement à l’enquête de la maison Léger publié la semaine passée, les électeurs sont loin d’être charmés par l’offre politique du moment.

C’est à se demander si c’est déjà arrivé dans l’histoire politique québécoise qu’il n’y ait eu que 16 points d’écart entre la première et la cinquième place dans les intentions de vote.

Toutefois, le PQ et la CAQ détiennent un net avantage sur leurs rivaux : leurs électeurs sont plus enclins à appuyer l’un ou l’autre de ces partis.

Selon Léger, le parti dirigé par Paul St-Pierre Plamondon se maintient toujours au sommet, mais avec un peu moins du tiers des appuis parmi les électeurs décidés (29 %). Quant à celui de François Legault, il obtenait 24 % dans ce coup de sonde, une modeste des chiffres depuis le printemps (consultez la liste complète des sondages québécois ici).

Lorsqu’on les analyse dans les tendances des derniers mois, ces mouvements témoignent que le Jell-O n’est pas pris. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la CAQ : chaque point que regagnerait la formation serait probablement arraché au PQ, mais chaque point que la CAQ laisserait filer irait immanquablement gonfler les appuis du PQ. Ces partis sont des vases communicants comme nous en avons peu vu depuis belle lurette en politique québécoise.

Les déplacements des intentions de vote entre les deux partis sont loin d’être terminés, nous indiquons le sondage Léger : parmi les électeurs qui appuient présentement la CAQ, deux sur cinq (39 %) opteraient pour le PQ comme deuxième choix.

Chez les électeurs du PQ, c’est 32 % — le tiers — qui se disent ouverts à voter pour la CAQ.

En comparant les moyennes actuelles des résultats de l’élection de 2022, la quinzaine de points qu’a perdu la CAQ depuis a été virtuellement tout absorbée par le PQ. Quant aux autres formations politiques, elles font du surplace depuis l’élection de 2022, à quelques fluctuations près.

Tous ces électeurs ouverts à faire des va-et-vient entre le PQ et la CAQ seront probablement fort convoités au cours des deux années à venir. Ils pourraient bien décider de la composition du gouvernement du Québec en 2026.

Les données sur les deuxièmes choix du sondage Léger (du vrai bonbon pour les amateurs de chiffres, en passant) contiennent également des indicateurs lorsqu’on les ventile par tranches d’âge (voir le graphique ci-dessous).

Si le Parti libéral récolte un bon score parmi les jeunes électeurs (22 % de deuxième choix chez les 18-34 ans), nous remarquons que c’est la CAQ et le PQ qui ont obtenu les plus fortes proportions de deuxième choix chez les 35 ans. et plus.

Auprès de l’électorat plus âgé (qui, historiquement, se rend aux urnes dans de plus grandes proportions que les citoyens plus jeunes), 20 % placent le PQ comme deuxième choix, contre 15 % pour la CAQ.

C’est donc un peu plus du tiers de la tranche d’électeurs la plus encline à voter aux élections générales qui choisit une de ces deux formations comme deuxième option. Ces données nous indiquent clairement que le PQ et la CAQ détiennent toujours le meilleur potentiel de croissance en matière d’appui. Les autres parties ont du pain sur la planche afin de renverser cette lourde tendance.

Entre ces deux partis aux teintes de bleu, le bonheur électoral de l’un fera inévitablement le malheur de l’autre.

Vous trouverez le rapport du sondage Léger ici.