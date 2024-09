« Terre sacrée » : retour sur les attentats du 11 septembre et leur impact sur Shanksville

Voici un retour sur la couverture par TribLive du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 en 2021.

• Les familles des victimes du vol 93, la communauté de Shanksville et d’autres ont pris la résolution de voir le mémorial national prendre vie

Le destin les a réunis. Deux décennies plus tard, la coalition improbable des membres de la famille du vol 93, des résidents du comté de Somerset et du National Park Service, qui a travaillé pendant des années pour préserver l’histoire de ce qui s’est passé à bord de cet avion de ligne d’United Airlines, s’est réunie au mémorial national du vol 93, juste à l’extérieur de Shanksville, dans le canton de Stonycreek.

• Shanksville reste petite, calme, mais à jamais liée au 11 septembre

Les véhicules circulent le long de la rue Main à Shanksville le jeudi 8 juillet 2021.

La réponse à cette question est généralement générale : ils sont originaires de Pittsburgh, même s’ils habitent en réalité à environ 130 kilomètres à l’est. Mais lorsqu’un habitant de la petite communauté de Shanksville, dans le comté de Somerset, est pressé par un étranger de l’extérieur de la ville d’être plus précis sur l’endroit où il vit…

« Ils diront : « Où est Shanksville ? » Et je répondrai : « Où l’avion s’est écrasé » », a déclaré Robin Lambert.

Souvent, il n’y a plus rien à dire.

Gregory Zaborowski, spécialiste de l'éducation au National Park Service, discute avec des élèves de quatrième année du district scolaire de Baldwin-Whitehall au Flight 93 National Memorial le 24 mai 2016.

• Les enseignants s’appuient sur le mémorial du vol 93 et ​​sur leurs expériences personnelles pour enseigner le 11 septembre

Pour ceux qui étaient encore en vie le 11 septembre 2001, les souvenirs sont souvent vivaces. Beaucoup se rappellent où ils se trouvaient lorsque le premier avion a percuté le World Trade Center. La plupart se rappellent avoir regardé les informations et appris les attentats au moment même où ils se produisaient.

Mais les étudiants d’aujourd’hui n’ont pas pu assister aux événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient. Au lieu de cela, ils apprennent ce qui se passe dans les salles de classe.

Les enseignants locaux ont convenu qu’il s’agissait d’un morceau d’histoire qu’ils ne pouvaient pas simplement demander aux élèves de lire dans un manuel.

Kyle Koval pose pour un portrait à l'intérieur du gymnase du campus du district scolaire de Shanksville-Stonycreek, le lundi 28 juin 2021. Koval utilisait la salle de musculation du gymnase, qui est maintenant un bureau d'athlétisme, lorsque le vol 93 s'est écrasé à proximité le 11 septembre 2001. Il était en sixième année à l'époque.

• 20 ans plus tard, d’anciens étudiants de la région de Shanksville se souviennent du 11 septembre

La matinée du 11 septembre 2001 a commencé comme n’importe quelle autre pour les élèves du district scolaire de Shanksville-Stonycreek.

Le bâtiment jaune de Stonycreek Township était en effervescence avec le début d’une nouvelle année scolaire alors que les élèves du primaire et du secondaire suivaient leurs cours dans le bâtiment combiné, réalisaient des projets artistiques et se disputaient le prix présidentiel de condition physique en cours de gymnastique.

Mais à 10h03, tout s’est arrêté. Il y a eu une forte détonation. L’école a tremblé.

Le capitaine à la retraite de la police d'État de Pennsylvanie, Frank Monaco, pose pour un portrait à son domicile de New Kensington, le jeudi 15 juillet 2021. Monaco a été l'un des premiers intervenants à Shanksville le 11 septembre 2001.

• Un effet durable : comment le 11 septembre a eu un impact sur la vie des habitants de l’ouest de la Pennsylvanie au World Trade Center, au Pentagone et à Shanksville

Frank Monaco était trop occupé pour s’émouvoir le 11 septembre. Le capitaine Monaco était policier d’État de Pennsylvanie depuis plus de 25 ans lorsque le vol United 93 s’est écrasé près de Shanksville, dans le comté de Somerset, tuant 40 passagers et membres d’équipage le 11 septembre 2001.

Si Monaco a ressenti quelque chose en arrivant sur place et en observant le « grand trou fumant dans le sol », c’était de la colère à l’idée qu’un acte terroriste ait provoqué un accident d’avion qui a tué des innocents si près de chez lui. Mais il avait vu beaucoup de morts et de destructions au cours de son quart de siècle de travail et rien n’allait le déstabiliser.

Barbara Fischer, une vétéran de l'US Air Force, parle de ses expériences dans l'armée américaine après le 11 septembre 2001 à son domicile le 12 juillet 2021

• Le 11 septembre a été un appel au service militaire pour de nombreux habitants de l’ouest de la Pennsylvanie

Aryanna Hunter, Dan Peters et Barbara Fischer avaient tous 18 ans en 2001. La veille des attentats, Hunter fréquentait un collège communautaire avec l’intention de devenir institutrice. Peters avait abandonné ses études secondaires et n’avait pas de perspectives d’avenir. Fischer prévoyait déjà de s’engager, mais seulement pour payer ses études.

Il s’agissait de trois personnes différentes, sur trois chemins différents, dans trois endroits différents, qui ont toutes vu ce qui s’est passé ce jour-là et ont décidé de s’enrôler.