Lorsque l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet a regardé la planète en vue, il a été confus pour une fois s’il était en orbite autour de la planète qu’il était censé faire. La planète était censée être la Terre mais elle ressemblait à Mars. «Aucun nuage en vue et les couleurs rouge et ocre s’étendant à l’horizon», a écrit Pesquet dans son post Instagram partageant la photo qu’il a prise à bord de la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Sur la photo, notre planète, qui est généralement bleue, apparaît rouge-brun semblable à la planète rouge Mars.

Pesquet a écrit que c’était ainsi qu’il imaginait que le rover persévérant de la NASA sur Mars aurait vu la planète rouge lorsqu’elle atterrissait sur la surface de l’autre monde. Cependant, sur l’image partagée par l’astronaute, la lueur atmosphérique bleue est toujours visible, ce qui aurait pu briser la rêverie de mars de l’astronaute.

L’astronaute français, lancé de la Terre vers l’ISS le 23 avril 2021, est sur sa deuxième mission Alpha, du nom d’Alpha du Centaure. Avec les astronautes de la NASA Megan MacArthur et Shane Kimbrough et l’astronaute japonais Aki Hoshide, Pesquet a été transporté dans l’espace par la fusée Falcon 9 de SpaceX, lancée depuis la Floride, aux États-Unis. L’équipage des astronautes restera en orbite pendant six mois pour mener et soutenir plus de 200 expériences avant leur retour sur terre.

Dans son message, Pesquet a également crié à la NASA et à l’Administration spatiale nationale chinoise pour les débuts réussis de leurs missions d’exploration sur Mars – Perseverance et Zhurong. Il a également mentionné le rover Mars ExoMars de l’ESA, qui devrait être lancé en septembre de l’année prochaine. Le rover d’exploration de mars, également connu sous le nom de rover Rosalind Franklin, est une mission combinée dirigée par l’ESA et l’agence spatiale russe Roscosmos State Corporation. La mission fait partie du programme ExoMars des agences qui vise à enquêter sur les signes de vie passée sur la planète rouge, un objectif partagé par les deux rovers actuellement actifs sur Mars.

