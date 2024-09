Terre-Neuve-et-Labrador surveille l’augmentation des cas de coqueluche, selon un médecin hygiéniste

Ouvrir cette photo dans la galerie : La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme qu’elle surveille l’augmentation des infections à la coqueluche dans toute la province alors que les cas de cette maladie hautement contagieuse continuent d’augmenter partout au Canada.Paul Daly/La Presse Canadienne

Le médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador surveille l’augmentation des infections à la coqueluche dans toute la province alors que les cas de cette maladie hautement contagieuse continuent de croître partout au Canada.

La Dre Janice Fitzgerald affirme que jusqu’à présent cette année, la province a enregistré 230 cas confirmés d’infection des voies respiratoires évitable par la vaccination, également connue sous le nom de coqueluche.

À la fin du mois dernier, le Québec a signalé plus de 11 000 cas au cours de la même période, tandis que l’Ontario en a recensé 470, soit bien au-dessus de la moyenne quinquennale de 98. Au Québec, la majorité des patients sont âgés de 10 à 14 ans.

Entre-temps, le Nouveau-Brunswick a déclaré une éclosion de coqueluche dans toute la province. Au total, 141 cas ont été signalés le mois dernier, ce qui dépasse la moyenne quinquennale de 34.

La maladie peut entraîner de graves complications chez les populations vulnérables, notamment les nourrissons, qui sont les plus exposés aux complications telles que la pneumonie et les convulsions. Les symptômes peuvent commencer par un écoulement nasal, une légère fièvre et une toux, puis évoluer vers une toux sévère accompagnée d’un son caractéristique de « coqueluche » lors de l’inhalation.

« Le public, en particulier les femmes enceintes et celles qui sont en contact étroit avec des nourrissons, est encouragé à être attentif aux symptômes liés à la coqueluche et à s’assurer que leurs vaccinations sont à jour », a déclaré le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador dans un communiqué.

La coqueluche peut être traitée avec des antibiotiques, mais la vaccination est le moyen le plus efficace de contrôler la propagation de la maladie. Par conséquent, la province a intensifié ses efforts de vaccination cette année scolaire. Bien que des doses de rappel soient déjà offertes en 9e année, le vaccin est désormais également offert aux élèves de 8e année.

Les responsables de la santé publique affirment que la coqueluche est une maladie cyclique dont l’incidence augmente tous les deux à cinq ou six ans.

Entre-temps, le médecin hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick s’attend à ce que le nombre actuel de cas s’aggrave avant de diminuer.

Une augmentation des cas de coqueluche a également été signalée aux États-Unis et ailleurs. L’Organisation panaméricaine de la santé a émis une alerte en juillet encourageant les pays à renforcer leur surveillance et leur couverture vaccinale.