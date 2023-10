« Terre imaginaire » : comment la campagne de normalisation de Biden a ignoré les Palestiniens | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington DC – S’adressant au monde à l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, le président américain Joe Biden a parlé d’un « Moyen-Orient plus durable et intégré » – un Moyen-Orient dans lequel Israël jouit d’une « plus grande normalisation et connexion économique ».

Cette vision semble avoir rétrogradé le conflit israélo-palestinien au rang de préoccupation lointaine.

Avec une occupation militaire, une surveillance technologique, des murs et des points de contrôle dans les territoires palestiniens comme la Cisjordanie et Gaza, un statu quo relativement stable avait été établi – du moins en apparence.

Cela a permis à Israël et aux États-Unis, son principal allié, d’ignorer largement le sort des Palestiniens et de passer à d’autres questions, disent les experts.

L’administration Biden a travaillé avec Israël sur un large éventail de sujets : un accord diplomatique avec l’Arabie saoudite, une route commerciale reliant l’Inde à l’Europe et les inquiétudes concernant l’Iran et son programme nucléaire.

Mais l’ordre régional a été ébranlé samedi lorsque le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque hautement coordonnée contre Israël depuis la bande de Gaza assiégée, tuant des centaines de personnes.

« Ce n’est pas seulement un angle mort. C’est un pays imaginaire, la façon dont les États-Unis ont abordé cette idée de normalisation arabo-israélienne comme si la question palestinienne n’existait pas », a déclaré Zaha Hassan, avocate spécialisée dans les droits de l’homme et membre du Carnegie Endowment for International Peace.

Campagne de normalisation

De nombreux experts et dirigeants de la région ont averti que la question palestinienne ne devait pas être éludée. Des groupes de défense des droits de l’homme renommés, dont Amnesty International, ont accusé Israël d’imposer un système d’apartheid aux Palestiniens.

« Aucune architecture de sécurité et de développement régional ne peut subsister sur les cendres brûlantes de ce conflit », a déclaré le roi Abdallah de Jordanie à l’ONU en septembre.

Mais l’administration Biden a continué à dissocier ses politiques plus larges au Moyen-Orient des exigences des Palestiniens pour un État viable, ont déclaré des défenseurs comme Hassan.

Les États-Unis ont récemment admis Israël à leur programme exclusif d’exemption de visa, une décision que les critiques ont présentée comme un avantage politique pour le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La normalisation avec l’Arabie saoudite est un autre objectif important recherché par les dirigeants israéliens et que Biden et ses collaborateurs envisageaient.

Peu d’États arabes ont reconnu Israël depuis sa création en 1948, mais l’administration de l’ancien président américain Donald Trump a contribué à conclure une série d’accords en 2020 – connus sous le nom d’accords d’Abraham – qui ont établi des relations formelles entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Le Soudan a également accepté de normaliser ses relations avec Israël dans le cadre des efforts de Trump. Biden a tenté d’élargir la liste des pays disposés à nouer des relations avec Israël.

Son administration s’est également targuée d’établir des partenariats régionaux. Lors du Forum du Néguev en juillet de cette année, par exemple, les États-Unis ont contribué à favoriser le dialogue entre Israël et des pays arabes comme Bahreïn, l’Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis.

Les dirigeants palestiniens, quant à eux, ont rejeté les accords négociés par les États-Unis, les qualifiant de « coup dans le dos ». Auparavant, l’écrasante majorité des États arabes avait conditionné l’établissement de liens avec Israël à la garantie des droits des Palestiniens, tels qu’énoncés dans l’Initiative de paix arabe.

Cependant, les responsables de l’administration Biden ont fait valoir qu’en poursuivant les efforts de normalisation de Trump, Washington renforce la sécurité dans la région.

Soutien à Israël

Dan Shapiro, conseiller principal pour l’intégration régionale au Département d’État américain, a déclaré à Al Jazeera en arabe la semaine dernière, l’administration Biden discute de la normalisation d’Israël avec des pays au-delà de la région du Golfe – en Afrique et en Asie de l’Est.

Shapiro, un ancien envoyé en Israël dont le rôle actuel a été récemment créé, a ensuite salué « l’augmentation spectaculaire de la coopération en matière de sécurité » entre Israël et ses nouveaux partenaires arabes.

« Les États-Unis considèrent qu’il est tout à fait dans leur intérêt d’être un partenaire de ces pays dans la construction de ces coalitions, afin qu’ils travaillent avec nous et que nous travaillions avec eux et qu’ensemble nous rendions le Moyen-Orient plus fort, plus sûr et plus prospère. , » il a dit.

Même si les responsables américains ont reconnu que les efforts visant à forger des relations formelles entre Israël et les pays arabes ne remplacent pas la paix entre Israéliens et Palestiniens, Washington n’a pas fait grand-chose pour relancer les perspectives d’établissement d’un État palestinien.

Et l’administration Biden, qui fournit 3,8 milliards de dollars d’aide annuelle à Israël, s’est montrée réticente à tenir le gouvernement Netanyahu pour responsable des violences contre les Palestiniens et de l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée, au mépris de la politique américaine.

Lors de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, Netanyahu a rejeté l’idée selon laquelle la paix avec les Palestiniens devrait être une condition pour normaliser les relations avec ses voisins arabes.

« Nous ne devons pas donner aux Palestiniens un droit de veto sur les nouveaux traités de paix avec les États arabes », a-t-il déclaré.

Netanyahu a également brandi une carte de la région montrant les territoires palestiniens et le plateau du Golan syrien comme faisant partie d’Israël – suscitant la crainte parmi les défenseurs des droits palestiniens que leurs inquiétudes soient effacées au milieu des pourparlers de normalisation.

« Je pense que ce qui s’est passé samedi et ce qui continue de se dérouler est un rappel clair que la région ne peut pas oublier la situation palestinienne qui, si elle n’est pas résolue, continuera de faire obstacle à une paix régionale plus large. Et les États-Unis doivent en tenir compte maintenant », a déclaré Hassan.

Les Palestiniens « ne disparaîtront pas »

Jusqu’à présent, il ne semble pas que la récente flambée de violence ait déclenché une réévaluation de la politique américaine à l’égard d’Israël.

Mardi, Biden a décrit l’attaque du Hamas comme une attaque « terroriste » visant à tuer le peuple juif, sans aucune mention de la lutte palestinienne. Il a également comparé le Hamas à l’EIIL (ISIS).

Les responsables du Hamas ont cité les violations israéliennes, notamment les raids des forces israéliennes sur la mosquée Al-Aqsa, comme raison de l’attaque.

« Comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre, et a même le devoir de répondre à ces attaques brutales », a déclaré Biden mardi, s’engageant à soutenir les efforts de guerre d’Israël à Gaza.

Mais Khalil Jahshan, directeur exécutif de l’Arab Center Washington DC, un groupe de réflexion, a déclaré que l’ampleur massive des hostilités montre que le conflit israélo-palestinien ne peut être négligé dans les politiques régionales.

Il a déclaré que la situation « indique aux États-Unis, à Israël et à quiconque – en particulier à la longue file de normalisateurs arabes – que créer un nouveau Moyen-Orient qui sert principalement vos objectifs économiques équivaut à créer une nouvelle carte du Moyen-Orient sans la Palestine ».

« Le peuple palestinien n’acceptera pas cela, ne disparaîtra pas et n’acceptera pas les miettes qui tomberont de la table de tels événements », a ajouté Jahshan.

Alors que Biden appelle à davantage de soutien et d’armes pour Israël, Jahshan s’interroge sur la stratégie américaine à long terme.

« Quand est-ce que tu t’arrêtes ? Quand envisagerez-vous sérieusement de mettre fin à ce conflit, de mettre fin à l’occupation, de donner au peuple palestinien une place au soleil – le droit de déterminer son propre avenir ?