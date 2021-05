«Terre de liberté d’expression»? Les fans crient au complot alors que l’analyste est COUPÉ par la télévision américaine lors de la diatribe anti-Glazer sur les manifestations de Man Utd (VIDEO)

Le match de dimanche entre Manchester United et Liverpool a été annulé au milieu de scènes de manifestations de fans et affronté la police à Old Trafford et dans les environs, alors que les fans en colère des Red Devils exigeaient que leurs voix soient entendues en opposition au leadership impopulaire de la famille Glazer, les principaux propriétaires. du club depuis plus de 15 ans.

La manifestation a été largement considérée comme nécessaire par la communauté du football anglais (bien que les rapports de supporters se livrant à des affrontements avec la police aient été à juste titre condamnés dans tous les domaines) au milieu des craintes que les milliardaires américains pillent l’âme du football dans le but d’en ajouter quelques autres. des zéros à leurs portefeuilles sportifs au détriment du club et de ses fans.

Cette opinion a été diffusée par le commentateur de football britannique Jon Champion lors d’une apparition sur ESPN dimanche, alors qu’il sauvait l’influence de la famille Glazer sur Manchester United et déplorait leurs tentatives de transformer le célèbre club d’une entité communautaire en un sans âme « la franchise« – bien que Champion n’ait pas pu terminer sa diatribe après avoir été brusquement interrompu.

En réponse à un commentaire de l’ancien international américain Taylor Twellman, dans lequel il a déclaré que la plupart des grandes équipes du pays sont considérées comme « franchises« , Champion a offert une réprimande furieuse.

« Ne mentionne pas ce mot, je déteste ce mot, « Champion a riposté. »Parce que cela n’a pas sa place dans notre lexique lorsque nous parlons des clubs sportifs européens.

« Ce sont des clubs au cœur battant, pas des franchises. Vous avez Manchester United, l’un des clubs de la Super League … appartenant à la famille Glazer qui est largement méprisée en tant que propriétaires absents.

« Ils ont acheté le club en y chargeant des dettes. Ils ne montrent aucun signe de soin pour cela.

« Et pourtant, c’est la chose qui domine la vie de tant de ses adeptes, c’est pourquoi …«

C’est à ce moment-là que la fiche a été retirée de l’émission, avec quelques secondes d’air mort avant qu’un annonceur n’informe qu’ils reviendront à Champion et Twellman dans le studio plus tard dans l’émission.

Les images de l’incident sont rapidement devenues virales et ont forcé ESPN à passer en mode de contrôle des dégâts, affirmant que Champion avait été réduit au silence en raison d’une erreur technique et non en raison du contenu de sa diatribe.

Peu de temps après, ESPN a publié le clip complet qui montre la conclusion de la discussion.

« Donc ma question – un peu ironique, un peu sérieuse – est quand ils achètent Erling Haaland pour 160 millions de livres sterling cette fenêtre de transfert, est-ce que ces fans sur le terrain prennent des photos, vont-ils être aussi bouleversés?

« Oui, « Champion a dit. »Ils sont vraiment, parce que c’est au-dessus des titres gagnants, des joueurs de signature.

« C’est l’existence de leur rythme cardiaque, de leur club et c’est ce que certains d’entre nous en Amérique ne comprennent pas toujours. «

La polémique de Champion a rapidement été approuvée sur les réseaux sociaux, de nombreux fans le remerciant d’avoir eu le courage de dénoncer l’incongruité occasionnelle qui existe entre le sport américain et son homologue européen.

Un fan a condamné l’incident, se référant sarcastiquement aux États-Unis comme étant le soi-disant « terre de liberté d’expression« .

D’autres ont décrit la gestion du segment par ESPN comme « honteux« , tandis qu’un autre champion a remercié pour »ne pas laisser le point se perdre« avant qu’il ne soit »silencieux« .