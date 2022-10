Terre de jeu d’Halloween. La famille Downers Grove vise l’effrayant effrayant plutôt que le gore avec son décor – Shaw Local

Pour une famille de Downers Grove, décorer pour Halloween prend un peu plus de temps que la plupart.

C’est parce que Tommy et Sheri Nybo, avec l’aide de leurs deux jeunes fils Christian et Jack, passent des semaines à transformer leur cour en un terrain de jeu hanté, avec des visites guidées et des zones thématiques.

Situé au 6001 Pershing Ave., quelques-unes des expositions du Nybo incluent un enfer de citrouille de 12 pieds, une tente noire avec un cimetière, une scène de ferme, une scène de terrain de jeu avec des enfants zombies et une zone sur le thème du cirque avec des tentes à rayures rouges et blanches et animatronique.

“Tout commence par une seule pièce”, a déclaré Tommy Nybo. “Vous obtenez une ou deux choses, puis vous commencez à avoir des idées et vous aurez toujours besoin d’acheter de plus en plus.”

L’installation a commencé le 9 septembre, jour du cinquième anniversaire de Christian.

“Il va à la session préscolaire de l’après-midi, alors j’ai installé le grand brasier de 12 pieds avec des tiges de maïs et je l’avais prêt au moment où il est descendu du bus”, a déclaré Tommy Nybo. «Ensuite, nous continuons à décorer tout au long du mois. J’ai un travail de jour, et au moment où mon fils rentrait à la maison l’après-midi, nous pouvions passer une heure ou deux dans la cour.

Jack, 2 ans, s’asseyait dans son Pack N Play et regardait pendant qu’ils décoraient.

“C’est amusant et c’est un moyen pour moi d’éloigner mes fils de tous les appareils électroniques qu’ils ont ces jours-ci”, a déclaré Tommy Nybo. “Cela ne me dérange pas qu’ils soient de temps en temps sur ce genre de choses, mais c’est cool de les amener là-dedans et d’avoir leurs idées.”

Souvent, lorsque Christian est sur sa tablette, il regarde “That Nate Guy” sur YouTube qui se rend dans les magasins Spirit Halloween et réalise des vidéos sur ses découvertes, y compris des costumes et des accessoires.

“Christian dira:” Papa, tu dois voir celui-ci “”, a déclaré Tommy Nybo. “Et puis nous finirons par acheter quelques nouvelles décorations chaque année.”

La famille vise l’effrayant effrayant plutôt que le sang quand il s’agit de leur décor.

« C’est un type d’affichage plus familial. Nous ne voulons pas donner de cauchemars aux enfants. Mes enfants ont 5 et 2 ans et je veux qu’ils en profitent », a déclaré Tommy Nybo.

Le premier emploi de Tommy Nybo à l’âge de 16 ans pour Murray’s Partytime Store à Willowbrook a contribué à susciter sa passion pour la saison effrayante.

“C’était le magasin d’Halloween où aller avant que tous les magasins Spirit n’existent”, a-t-il déclaré. «Ils avaient des trucs vraiment sympas et il y avait des gens qui faisaient la queue pour obtenir des costumes d’Halloween un week-end. Et vous pouvez louer ces animatroniques haut de gamme super détaillées ou un cercueil. Ça m’a déclenché. »

Après avoir emménagé dans leur première maison en 2006, les Nybos ont installé des structures gonflables et une exposition au cimetière.

“Et ça a commencé à devenir de plus en plus gros”, a déclaré Tommy Nybo.

Ces jours-ci, il n’est pas rare que les Nybos reçoivent des questions inhabituelles liées à leurs écrans populaires.

“L’année dernière, un gentil couple nous a demandé si nous serions intéressés par l’achat d’un cercueil grandeur nature qu’ils ont fabriqué en bois massif. Et nous avons demandé à quelqu’un de déposer un sac rempli de mannequins », a déclaré Nybo. “C’est génial parce que je veux toujours changer les choses pour que ce ne soit pas toujours pareil.”

Et il est ravi de voir d’autres personnes dans le quartier, comme Brad Bergermann, qui vit au 5960 Pershing Ave., se joindre à l’amusement de décoration de la cour.

“Brad a commencé à intensifier son affichage”, a déclaré Nybo. “Il a tous ces nouveaux animatroniques et un loup-garou de 11 pieds de haut.”

Si le temps le permet, les visiteurs sont invités à s’arrêter pour voir l’exposition du Nybo du crépuscule à 22 h les vendredis et samedis et du crépuscule à 21 h les dimanches. Des lumières seront exposées pendant la semaine. La dernière semaine d’octobre, l’exposition sera ouverte du crépuscule à 21 h du lundi au jeudi, du crépuscule à 22 h le vendredi et le samedi et du crépuscule à 21 h le dimanche.