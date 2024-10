Terre de Feu – Annonces

Artistes : Claudia Andujar, Florin Bobu, Alex Bodea, Tony Chakar, Ana Deji, Megan Dominescu, Mihaela Drăgan, Ion Dumitrescu, Chitra Ganesh, Alexandra Gulea, Loredana Ilie, Sakarin Krue-On, Ivana Mladenović, Nicoleta Moise, Silvia Moldave, Elisabeta et Emilia Morar, Veda Popovici et Mircea Nicolae, Maria Prodan, Citra Sasmita, Ștefan Sava, Ultima Esperanza, Sana Shahmuradova Tanska, Robel Temesgen, Hans Mattis-Teusch, Mona Vătămanu et Florin Tudor, Mark Verlan, Cecilia Vicuña, Apichatpong Weerasethakul, Cristina Zárraga

Kunsthalle Bega a le plaisir de présenter l’exposition collective internationale Terre de feuun concept de Cosmin Costinașlauréat du Bega Art Prize 2021, et organisé avec Mona Vatamanu et Florin Tudor.

S’éloignant de plusieurs épisodes historiques moins connus, Terre de feu s’intéresse à certaines lignes d’exclusion dans les discours historiques et historiques de l’art en Roumanie, impliquant des moments d’obscurité ainsi que des événements progressifs. Ce processus soulève plusieurs questions : quels groupes, avec leurs histoires, leurs images et leurs perspectives, ont été exclus du processus continu d’imagination de la Roumanie, des communautés ethniques aux groupes sociaux ? Quels récits des courants sous-jacents de l’histoire roumaine continuent d’être ignorés ? L’exposition initie ici un examen de l’implication, de la proximité ainsi que des bénéfices tirés par les territoires roumains du projet colonial européen. En réunissant des personnages de cette histoire coloniale roumaine encore inexplorée, comme celle de Iuliu Popper, un acteur majeur du génocide du peuple Selk’nam en Terre de Feu, l’exposition aborde également d’autres chapitres du passé de la Roumanie : des cinq cents ans de L’esclavage des Roms à la colonisation du Cadrilater, l’occupation de la Transnistrie et le génocide des juifs et des Roms, depuis le premier récit écrit de la première expédition européenne autour du monde jusqu’à d’autres explorateurs et scientifiques, au service du projet colonial. Mais parallèlement, l’exposition s’intéresse également aux histoires de solidarité qui ont également été obscurcies par le récit historique dominant, en s’intéressant par exemple à la place occupée par le diplomate Nicolae Titulescu dans la mémoire éthiopienne de sa lutte anticoloniale.

Terre de feu se demande également quels genres, styles, langues, médias et généalogies artistiques ont été exclus, souvent au détriment de la complexité, des récits historiques de l’art dominants utilisés pour construire l’image de soi de la nation ? Peut-être celui des icônes vernaculaires orthodoxes en verre de Transylvanie des XVIIIe et XIXe siècles, dont beaucoup étaient réalisées par des artistes féminines, à une époque où les femmes étaient généralement exclues de la profession artistique dominée par les hommes, sur tout le continent européen ? Ou l’histoire des « tapis de Transylvanie », produits dans les pays musulmans, collectés en Transylvanie et représentés dans les peintures d’Europe occidentale, qui montrent la complexité des routes commerciales et d’échange de l’économie coloniale mondiale ? Ou les genres musicaux hybrides qui sont encore aujourd’hui un sujet de discorde en Roumanie ?

L’exposition rassemble de multiples perspectives sur ces questions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ainsi que des points d’analogie provenant de différents continents. Ces histoires et ces exercices ouvrent de nouveaux horizons, et le monde vu du point de vue roumain s’élargit tandis que la place du pays dans ce monde se diversifie, pour le meilleur ou pour le pire.

La Kunsthalle Bega poursuit sa mission à long terme consistant à soutenir la production de nouvelles œuvres d’art d’artistes émergents et confirmés. Land of Fire présente 15 nouveaux projets artistiques, présentés pour la première fois au public.

Plus d’informations havant.

L’exposition Terre de feu est un événement organisé par la Fundația Calina, produit par la Kunsthalle Bega et cofinancé par le Ministère de la Culture à travers le Centre de Projets et par l’Administration du Fonds Culturel National. Kunsthalle Bega est un espace alternatif et expérimental où l’art contemporain est pensé, discuté et exposé, fondé à Timisoara, en 2019, par Alina Cristescu, Liviana Dan et Bogdan Rața, avec Andreea Drăghicescu et Lajos Ugron. Dédiée spécialement aux jeunes artistes de Roumanie et du monde, la Kunsthalle Bega s’intéresse esthétiquement et socialement aux plateformes des musées d’art contemporain. Chaque année, après consultation d’un jury spécialisé, il décerne un prix – le Bega Art Prize – à un conservateur roumain de moins de 40 ans qui a réussi à changer les règles de la perception curatoriale. Impliquée dans des projets éducatifs auprès de diverses communautés, la Kunsthalle Bega promeut l’importance des publications artistiques.