Terrazza Biandrà Place surélevée / Parc Associati

© Nicola Colella

+ 21

© Nicola Colella

Description textuelle fournie par les architectes. Une place surélevée, un lieu iconique discret qui partage les mêmes qualités matérielles avec le contexte historique environnant – Au cœur de Milan, sur la Piazza Cordusio, la restauration de l’espace ouvert au sommet d’un bâtiment de Luca Beltrami commandé par la comtesse Celeste Dario-Biandrà, datant du début du XXe siècle, a donné naissance à un lieu original qui s’intègre dans le paysage bâti du cœur de la ville du XIXe siècle. Réalisé à partir de carreaux en terre cuite taillés à la main, spécialement conçus, de différentes nuances de couleur, le sol de ce nouvel espace partage ses qualités matérielles avec celles des toits de Milan. Egalement recouverts de terre cuite, les parapets créent l’impression que le toit en pente du bâtiment se courbe et s’étend jusqu’à la terrasse. On obtient ainsi une place surélevée à l’aspect mimétique, à laquelle la noble matérialité de la terre cuite confère un caractère unique et une élégance sobre.

© Nicola Colella

© Nicola Colella

Le projet tient compte des contraintes imposées par le Service des Monuments et des Beaux-Arts du bâtiment, comme les limites de hauteur du faîte et la nécessité de dévier les systèmes d’alimentation électrique existants de la terrasse. Une grande fenêtre de toit motorisée constitue l’accès principal et un élément scénique de montée et reste ouverte en permanence lorsque la terrasse est utilisée. Des sièges et des zones de travail en bois nautique sont disposés dans un espace extrêmement flexible qui peut être utilisé pour faire une pause dans le travail ou organiser des réunions, des conférences et des événements en plein air. Un surplomb amovible protège du soleil certaines des zones équipées de tables, tandis que tout le périmètre trapézoïdal de la terrasse est doté de sièges et de niches panoramiques revêtues d’acier inoxydable effet laiton satiné.

© Nicola Colella

En termes de verdure, la végétation proposée par le projet a pour but de coloniser spontanément la terre cuite, en uniformité chromatique et texturale avec le contexte urbain environnant. Les visiteurs de la terrasse sont accueillis dès l’entrée par des plantes de taille moyenne aux couleurs douces et aux tiges flexibles qui flottent au vent ; plus loin, la taille de la végétation diminue progressivement, avec des espèces choisies pour assurer une floraison alternée tout au long de l’année. Ces interventions minimales et soignées, en parfaite harmonie avec la terre cuite, mettent en valeur par endroits de petites merveilles saisonnières, nous rappelant que nous sommes dans un lieu unique qui doit son caractère iconique à la discrétion.

© Nicola Colella

© Nicola Colella

Le projet révèle un concept de design centré sur la nature spontanée, basé sur la recherche d’une riche biodiversité peuplée de plantes pollinisatrices qui, au printemps, la transforment en un point de référence pour les insectes dans le centre de Milan.