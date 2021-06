Terrance McKinney met KO Matt Frevola en 7 secondes

Terrance McKinney est entré dans la cage de l’UFC pour la première fois samedi et a fait une déclaration en sept secondes.

Après avoir combattu il y a à peine huit jours, McKinney (11-3 MMA, 1-0 UFC) a fait ses débuts avec style lorsqu’il a fustigé Matt Frevola avec une série de coups de poing dans les premières secondes de leur combat de cartes préliminaires à l’UFC 263.

Après la victoire, McKinney s’est blessé à la jambe pendant la célébration. Bien qu’il ait été entravé, il a dit au commentateur de l’UFC Joe Rogan dans la cage qu’il pensait qu’il irait bien et qu’il avait juste besoin de l’étirer.

L’arrêt, qui est intervenu sept secondes après le premier tour, figure dans le livre des records de l’UFC en tant que quatrième TKO le plus rapide de l’histoire de la promotion. Cependant, selon les archives d’ABC, il est à égalité pour le deuxième arrêt le plus rapide en raison de grèves dans l’histoire de la promotion – à égalité avec Todd Duffee contre Tim Hague, Ryan Jimmo contre Anthony Perosh et Mark Hominick contre Chan Sung Jung. La seule arrivée plus rapide a été le TKO du genou volant de cinq secondes de Jorge Masvidal contre Ben Askren.

Alors que le KO de Duane Ludwig contre Jonathan Goulet est passé de 11 secondes à six secondes dans le livre des records de l’UFC des années après qu’il se soit produit, l’arrivée est toujours de 11 secondes selon le recordman officiel d’ABC.

Indépendamment de l’écart dans les records globaux, c’est la finition légère la plus rapide de l’histoire de l’UFC à tous les niveaux.

McKinney, 26 ans, a combattu Frevola (8-3-1 MMA, 2-3-1) à court préavis. La victoire a prolongé ses séquences de victoires et de finitions à quatre de suite.

Pendant ce temps, Frevola, qui a eu du mal à se rendre dans la cage pour des combats programmés (en raison de blessures, de retraits d’adversaires, de COVID-19, etc.), a maintenant abandonné les combats consécutifs.

L’histoire de McKinney est inhabituelle. Dans une interview de 2019 avec MMA Junkie, il a attribué son succès dans la cage à une expérience sans précédent à l’université lorsqu’il a bu de l’alcool pendant qu’il prenait du LSD et des champignons. À l’arrière d’une ambulance, McKinney est décédé deux fois – mais une fois rétabli, il a promis de changer de vie pour servir d’exemple aux autres.

L’UFC 263 a eu lieu samedi au Gila River Arena. La carte principale a été diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN/ESPN+.

Les derniers résultats de l’UFC 263 incluent :

Terrance McKinney a battu. Matt Frevola via TKO (coups de poing) – Round 1, 0:07

Steven Peterson a déf. Chase Hooper par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Fares Ziam déf. Luigi Vendramini par décision majoritaire (29-28, 29-28, 28-28)

Carlos Felipe a battu. Jake Collier via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)