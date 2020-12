Les membres du Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras voteront ce week-end sur une proposition visant à exclure la police et les services correctifs du défilé 2021.

Il s’agit d’une proposition avancée par Pride in Protest, un groupe d’activistes qui veut montrer sa solidarité avec le mouvement mondial Black Lives Matter et voir également l’événement revenir à ses racines protestataires.

Le vote, prévu le samedi 5 décembre lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation, est le dernier développement d’une persistance en cours sur la direction politique du célèbre défilé de la fierté gay.

Le groupe activiste Pride in Protest veut voir la police et les services de correction (photo ci-dessus) interdits de participer au Mardi Gras 2021

«Le mouvement Black Lives Matter a inspiré une responsabilité mondiale de chaque être humain pour reconnaître les dégâts et l’énorme coût en vies humaines qui sont imputables à la police», a déclaré Bridget Harilaou, organisatrice de Pride in Protest.

Mme Harilaou est une militante éminente qui a aidé à mobiliser les manifestants pour les rassemblements Black Lives Matter à Sydney plus tôt cette année.

Elle faisait partie des dizaines de manifestants rassemblés dans la gare centrale par la police, ce qui a provoqué de violents affrontements. Elle a également été arrêtée lors de manifestations de réfugiés.

Le conseil d’administration du Mardi Gras a déclaré dans un communiqué que l’exclusion des « groupes ou individus qui sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexués et queer des événements du Mardi Gras gay et lesbien de Sydney en fonction de leur carrière, de leur association, de leur affiliation politique ou de la bannière qu’ils souhaitent marcher sous ne correspond pas à notre valeur intrinsèque et fondamentale de l’inclusion.

Harilaou a été dramatiquement arrêté lors d’une manifestation de réfugiés au Parlement de Canberra en 2016

Harilaou (photo du milieu) a participé à de nombreuses manifestations pour les aborigènes, les réfugiés, la décriminalisation de l’avortement et les causes de la Papouasie occidentale

Des motions similaires demandant que la police et les agents des services correctifs soient officiellement évités des futurs défilés ont été mis en minorité lors de deux AGA précédentes.

Fin octobre, le groupe Pride in Protest a publié une lettre ouverte au conseil d’administration leur demandant de «reconsidérer la participation» de la police et des services de correction en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter.

Plus de 1 000 personnes ont signé la lettre, dont des artistes de renom Tom Ballard, Montaigne et Brendan Maclean.

Dans une réponse récente, les représentants de Mardi Gras ont exprimé leur soutien au mouvement Black Lives Matter mais ont refusé d’expulser les chars de police du défilé.

Le groupe Pride in Protest soumettra un certain nombre d’autres motions, y compris un appel pour exclure formellement le Premier ministre Scott Morrison et la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, du défilé de 2021.

La parade du Mardi Gras 2021 aura lieu au Sydney Cricket Ground le 6 mars

Le groupe activiste Pride in Protest veut montrer sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter en interdisant à la police de participer au Mardi Gras 2021

La commissaire adjointe Gelina Talbot, commanditaire de la police de NSW pour la sexualité, la diversité des genres et l’intersexualité, a déclaré que la force était déterminée à continuer de défiler dans le défilé, comme elle le fait depuis 1996.

Elle a également déclaré que la marche démontrait son soutien à ses employés LGBTIQ et à la communauté queer en général.

« Nous reconnaissons notre histoire, et donc l’importance de travailler en étroite collaboration avec la communauté et de participer au festival Mardi Gras, pour réduire les obstacles à la dénonciation des crimes et pour déclarer publiquement et fièrement notre soutien à la communauté LGBTIQ », a déclaré Mme Talbot dans une déclaration.

En raison de la pandémie de Covid-19, la parade du Mardi Gras 2021 aura lieu au Sydney Cricket Ground le 6 mars.

On estime que 5 000 personnes sont invitées à participer au défilé avec 23 000 spectateurs depuis les gradins.