Notre maison est située sur 1,5 acres dans un lotissement rural. Plus de maisons seront bientôt construites car plus de terres doivent être développées. Cette terre représente notre petit bout de planète car lorsque nous avons acheté le terrain en 1977, la population mondiale était d’environ quatre milliards. Peu après novembre, la population mondiale devrait dépasser les 8 milliards. À la fin de cette décennie, 8,5 milliards sont probables. Vingt ans de plus ajouteront 1,2 milliard de plus. D’ici la fin du siècle, la population mondiale pourrait atteindre 12 milliards. Voyez pourquoi nous apprécions notre petit morceau de la planète ?

Les États-Unis passeront des 340 millions d’aujourd’hui à près de 500 millions d’ici le milieu du siècle et peut-être 750 millions en 2100. Pourquoi les projections sont-elles plus élevées que ce qui se passera probablement ? Le changement climatique réduira la population à cause de la famine et de la soif. Ici, nous verrons des perturbations majeures car les personnes qui vivent au Texas, en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Californie, en Utah, au Nevada et en Oklahoma vont chercher de l’eau.

Lorsqu’un futurologue examine la production alimentaire, il voudra voir où le bétail est élevé et où les légumes, les fruits et les noix sont cultivés. La Californie réduit déjà l’eau pour les cultures et les vergers. Une vache a besoin de plus de 10 gallons d’eau par jour. La Californie est un important producteur laitier. Des dizaines de milliers d’acres de foin de luzerne sont nécessaires pour les nourrir et la majeure partie se trouve sur des terres irriguées.

Vous voyez pourquoi nous apprécions notre petit bout du monde ? -Chuck Johnson, Morris