Terrain dégagé, sièges remplis de neige alors que les fans remplissent le stade Highmark pour le match Steelers-Bills

/Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : les fans posent pour une photo alors qu’ils se tiennent devant le match éliminatoire de l’AFC Wild Card entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : un fan pose pour une photo avec une terrible serviette avant le match éliminatoire de l’AFC Wild Card entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : les fans utilisent des boîtes en carton pour glisser sur un banc de neige avant le match éliminatoire de l’AFC Wild Card entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs Wildcard de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NY – 15 JANVIER : les fans sont assis dans les sièges remplis de neige avant le match de football des séries éliminatoires de la NFL entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills Timothy T. Ludwig / Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : Des gens déblayent la neige des gradins avant le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au stade Highmark le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills Timothy T. Ludwig / Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : une vue générale de la neige remplissant les tribunes du stade Highmark avant le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills Timothy T. Ludwig / Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : un travailleur déblaye la neige des gradins avant le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : détail d’un siège enneigé avant le match éliminatoire de l’AFC Wild Card entre les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Buffalo, New York. Les Bills ont embauché des résidents locaux pour aider à déneiger le stade avant le match d’aujourd’hui. Un blizzard a provoqué le report du match de dimanche.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : les fans des Pittsburgh Steelers prennent place dans la neige avant le match contre les Buffalo Bills au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills Timothy T. Ludwig / Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : des travailleurs posent alors qu’ils déblayent la neige des gradins avant le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills Timothy T. Ludwig / Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : Mason Rudolph #2 des Steelers de Pittsburgh s’échauffe avant le match contre les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : les fans prennent place dans la neige avant le match entre les Buffalo Bills et les Pittsburgh Steelers au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.

Playoffs des Wild Card de l’AFC – Pittsburgh Steelers contre Buffalo Bills /Getty Images

ORCHARD PARK, NEW YORK – 15 JANVIER : l’entraîneur-chef Mike Tomlin des Steelers de Pittsburgh regarde avant le match contre les Bills de Buffalo au Highmark Stadium le 15 janvier 2024 à Orchard Park, New York.