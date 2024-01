Terrain d’accueil / KOSAKU | ArchQuotidien

© Natsumi Kinugasa

© Natsumi Kinugasa

Description textuelle fournie par les architectes. Dans ce projet, j’ai rénové un appartement pour un jeune couple et leur nouveau-né. J’ai été impliqué dès la sélection du bien et finalement les clients ont opté pour un appartement avec une disposition unique : pour 70 mètres carrés d’espace intérieur, il y avait une cour arrière de 35 mètres carrés. Le bâtiment est situé dans ce qu’on appelle une « ville de banlieue » et ses environs sont parsemés de parcs, grands et petits. Pour un couple sur le point de commencer à élever un enfant, ces facteurs environnementaux ont joué un rôle important dans leur choix.

© Natsumi Kinugasa

Plan

© Natsumi Kinugasa

Lors de la planification de l’espace, il m’a semblé que sa disposition préexistante – trois chambres, un salon et une cuisine – ne ferait qu’obliger les clients à adopter des habitudes fixes. Je pensais que pour une famille qui se lance dans le voyage de la parentalité, une telle disposition ne ferait que limiter ses possibilités futures. Au lieu de cela, j’ai pensé qu’il serait important que l’espace accepte avec flexibilité les changements qui se produiraient inévitablement dans la vie des clients. En tenant compte de la grande cour arrière et des nombreux parcs à quelques pas, je suis arrivé au concept de cette habitation comme « terrain d’attache ». En d’autres termes, il intégrerait la fonctionnalité et l’ouverture d’un parc.

© Natsumi Kinugasa

© Natsumi Kinugasa

Un parc est un espace avec une certaine liberté. Les parents veillent sur les enfants, qui peuvent jouer sur les toboggans et les balançoires (c’est la fonctionnalité d’un parc) ou courir sur son terrain (c’est son ouverture). Prenant l’interaction entre fonctionnalité et ouverture comme principe de base pour planifier l’appartement, j’ai supprimé les murs entre les pièces, transformant ainsi tout l’espace en un grand studio. Dans cet espace plat, j’ai soigneusement équilibré les éléments fixes et fonctionnels comme la plomberie, les meubles et un dressing avec une ouverture autour d’eux, dans le but de créer un espace sans aucune hiérarchie interne.

© Natsumi Kinugasa

Divers éléments de la maison intègrent « fonctionnalité » et « ouverture » sans s’arrêter sur l’un ou l’autre terme. Par exemple, les fonctions précises d’un couloir assez large qui passe derrière un plan de travail ou de carreaux qui courent le long d’un mur ne sont pas tout à fait claires. Ce sont plutôt des éléments qui se situent dans un espace abstrait entre fonctionnalité et ouverture. Je voulais laisser la possibilité aux clients de réfléchir à leurs propres façons d’utiliser l’espace et de les développer au fil du temps, à mesure que leurs routines quotidiennes évoluent.

© Natsumi Kinugasa

© Natsumi Kinugasa

Au début, l’arrière-cour n’était pas aussi confortable, car sa clôture relativement basse permettait aux voisins et aux passants de regarder facilement à l’intérieur. Le positionnement d’une limite maillée juste à l’intérieur de cette clôture existante filtrait doucement ce seuil entre l’intérieur et l’extérieur et donnait aux clients le sentiment d’être chez eux dans leur espace extérieur. Grâce à ce projet, j’ai ressenti l’importance de favoriser la croissance d’une famille et de sa maison. Un tel entrelacement ne peut pas se produire immédiatement, comme en un éclair. Au lieu de cela, il doit être entretenu au fil du temps, et un espace de vie peut servir d’intermédiaire entre les diverses temporalités de la croissance. J’ai hâte d’observer cette famille au fil du temps alors qu’elle évolue entre fonctionnalité et ouverture, et trouve ses propres façons de jouer dans et sur son propre terrain.