Schalke a remporté exactement un match de Bundesliga en 2020, ses résolutions du Nouvel An sont donc claires. Le club allemand, maintenant son quatrième entraîneur de la saison, cherche désespérément à mettre fin à une course de 29 matchs sans victoire et rêve d’éviter la relégation. Sa détermination sera mise à l’épreuve samedi lors de sa visite au Hertha Berlin, qui n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses six derniers matches.

Si Schalke ne parvient pas à gagner dans la capitale allemande, une possible ignominie l’attend lorsqu’il accueille Hoffenheim une semaine plus tard. Tasmanie Berlin détient le record de Bundesliga de 31 matchs sans victoire de la saison 1965-66.

Schalke voudra désespérément mettre fin à sa course négative, mais « ce n’est pas à nous de discuter », a déclaré l’entraîneur du Hertha Bruno Labbadia en milieu de semaine. « Il est important d’être positif et de jouer sans craindre la défaite. »

La dernière victoire de Schalke dans le peloton de tête allemand remonte au 17 janvier dernier, lorsqu’il a battu le Borussia Moenchengladbach 2-0.

Lorsque le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider, occupait le même poste à Stuttgart, il a embauché l’entraîneur suisse Christian Gross à la moitié de la saison 2009-10 alors que l’équipe était en difficulté. Stuttgart a couru et a terminé sixième.

Gross est maintenant à bord avec Schalke. Embauché la semaine dernière, il est le quatrième entraîneur de la saison après David Wagner, Manuel Baum et Huub Stevens.

« Il s’agit de sortir ensemble de cette situation », a déclaré Gross mercredi. « Tout le monde doit être prêt à tout donner et à se battre pour l’équipe. »

Schneider a déclaré que les cinq prochains mois seront consacrés à «réussir à rester en Bundesliga. Schalke est à la dernière place avec seulement quatre points après 13 tours.

Schalke a ajouté le défenseur Sead Kolasinac d’Arsenal, mais le prêt ne prendra effet que lundi.

L’ancien milieu de terrain Gross avait déclaré en mai qu’il se retirait de l’entraînement. Son troisième passage à Al-Ahli en Arabie saoudite s’est terminé en février. Il a également entraîné Zamalek, basé au Caire, en Égypte. Son dernier poste d’entraîneur en Europe était chez les jeunes garçons suisses en 2012. Il a entraîné Tottenham en 1997-98.

« Christian Gross est expérimenté et sait où il veut améliorer l’équipe », a déclaré Labbadia. « Je m’attends à un match très disputé car les deux équipes doivent gagner. »