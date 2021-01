WASHINGTON – D’une certaine manière, c’est une maison blanche typique de fin de présidence: des cartons de déménagement le long des murs, un nombre croissant de bureaux vides, des couloirs silencieux, des gens qui font leurs valises.

Bien sûr, la Maison Blanche de Donald Trump est tout sauf typique.

Trump et ses collaborateurs quittent la Maison Blanche sous des nuages ​​de destitution et d’insurrection, luttant pour atteindre la ligne d’arrivée d’un mandat instable qui sera examiné pendant des années par les enquêteurs, les candidats politiques et les historiens présidentiels.

Certains collaborateurs ont déjà laissé un personnel de la Maison Blanche en déclin, citant le comportement de Trump et l’attaque contre le Capitole américain; certains qui sont restés ont dit qu’ils pensaient démissionner mais ont décidé de s’accrocher et de terminer leurs responsabilités.

Épuisés et quelque peu abattus, les assistants ont déclaré qu’ils essayaient de garder la tête basse et de travailler sur des projets d’échéance, y compris la transition vers l’arrivée la semaine prochaine de l’administration Joe Biden.

« Les gens ici se sentent honorés de terminer le travail », a déclaré un responsable sous couvert d’anonymat.

Plus:La destitution de Trump met en place un procès au Sénat politiquement périlleux, menaçant peut-être l’agenda de Joe Biden

Pas seulement la maison: Des pros du golf au carrousel de Central Park, le président Donald Trump est repoussé

Trump n’a jamais été aussi isolé, ont déclaré des assistants, et il attaque les républicains qui, selon lui, l’ont abandonné. Cette liste en expansion comprend les dirigeants du Congrès Mitch McConnell et Kevin McCarthy, ainsi que les 10 républicains de la Chambre qui ont voté mercredi pour le destituer pour avoir prétendument incité à une insurrection la semaine dernière au Capitole américain.

L’émeute a fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.

Cherchant à projeter un certain sens de la normalité, les assistants ont annoncé que Huntsville, en Alabama, serait le siège du nouveau commandement spatial américain. Trump a signé une ordonnance ajoutant à l’interdiction des investissements américains dans les entreprises chinoises liées à l’armée.

Le président a organisé une cérémonie jeudi pour décerner la Médaille nationale des arts et la Médaille nationale des sciences humaines aux récipiendaires dont les chanteurs Toby Keith et Ricky Skaggs. L’événement était fermé au public mais ouvert aux membres du personnel.

Le mandat unique de Trump expire mercredi à midi. Les conseillers l’ont exhorté à faire des remarques publiques pour défendre sa présidence, ont déclaré des assistants s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

On ne sait pas comment Trump s’acquittera de ses fonctions publiques dans les derniers jours, ou s’il prononcera un discours d’adieu traditionnel comme l’ont fait ses prédécesseurs.

Il y a un sentiment de résignation et de frustration qui pèse sur toute l’entreprise, ont déclaré des collaborateurs, et la crainte que Trump et son personnel soient longtemps hantés par la violence de la semaine dernière au Capitole.

Une partie de l’isolement de Trump est une aile ouest de plus en plus vide.

Les départs progressifs sont normaux après une élection, mais de nombreux assistants ont accéléré leurs départs en raison du comportement de Trump depuis la victoire de Biden, ponctuée par l’invasion du Capitole par des partisans surchauffés à la date malheureuse du 6 janvier.

Annonçant publiquement sa démission, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Matthews, a déclaré qu’elle travaillait autrefois dans les couloirs du Congrès et « j’ai été profondément perturbée par ce que j’ai vu aujourd’hui. … Notre nation a besoin d’un transfert pacifique du pouvoir. »

Plus:5 points à retenir alors que la Chambre met en accusation Trump pour la deuxième fois

Les salles recouvertes de moquette épaisse de l’aile ouest sont plus silencieuses que dans les précédentes administrations de canards boiteux. Moins de gens marchent de bureau en bureau, de réunion en réunion; ceux qui sont repérés portent souvent des caisses d’emballage noires ou oranges ou des chariots pousseurs destinés à déplacer des fourgons dans l’allée de la Maison Blanche.

Trump fait la navette entre la résidence à l’étage principal de la Maison Blanche et le bureau ovale. Lorsqu’il est dans ce dernier, un Marine monte la garde à la porte de l’aile ouest.

Certains assistants ont dit qu’il était en colère que les républicains ne l’aient pas défendu aussi fermement qu’il pensait qu’ils auraient dû. Il a regardé le débat à la Chambre sur la mise en accusation, se plaignant de cela aux alliés.

Trump pense avoir remporté l’élection contre Biden, malgré toutes les preuves du contraire, ont déclaré des conseillers. Il est dans un différend de facturation avec son avocat le plus éminent, Rudy Giuliani.

Le conseiller politique Jason Miller a déclaré que Trump était optimiste et n’avait pas l’intention de reculer: « Il y a toujours un esprit combatif ».

Bien que les télévisions de bureau soient à l’écoute des nouvelles concernant la destitution et le procès en cours au Sénat, les assistants ont déclaré qu’ils essayaient de l’ignorer et de se concentrer sur les réunions et les déclarations présidentielles.

« Ce n’est que du bruit », a déclaré un assistant.

Au-delà des portes fortifiées de la Maison Blanche, les opposants politiques voient la touche finale de Trump comme autre chose: des efforts pour entraver la nouvelle administration Biden. Certains ont cité le plan de l’administration de geler certains paiements d’aide étrangère qui ont été approuvés par le Congrès.

«Toutes les tentatives antérieures de cette administration pour réduire l’aide étrangère ont été rejetées à une écrasante majorité par les membres du Congrès, y compris de nombreux membres du propre parti du président», a déclaré Tom Hart, directeur exécutif nord-américain de ONE Campaign, une organisation anti-pauvreté. doit garantir que cette proposition rencontre un sort similaire. «

En un sens, ont déclaré les responsables de l’administration, leur fardeau est plus facile: depuis que Twitter a supprimé le compte de Trump, ils n’ont pas eu à expliquer une explosion en ligne du président.

Ils ont défendu ses exhortations aux partisans avant que la foule ne fasse irruption dans le Capitole, cherchant à intimider les législateurs pour qu’ils annulent la victoire de Biden et attribuent la présidence à Trump.

Aides a déclaré que Trump partageait une partie – mais pas la seule – responsabilité de ce qui s’était passé le 6 janvier. Ils ont dit que Trump avait demandé à ses partisans de marcher vers le Capitole, et non de l’envahir. Les manifestants violents ne représentent pas la majorité des partisans de Trump qui resteront fidèles pendant des années, ont-ils déclaré.

Au milieu de la tension, les assistants ont encouragé Trump à faire une brève vidéo après le vote de destitution de la Chambre. Trump n’a pas mentionné les accusations portées contre lui, se distançant plutôt de la violence de la foule au Capitole et exhortant les Américains à regarder vers l’avenir.

« Nous devons nous concentrer sur la promotion des intérêts de la nation tout entière », a déclaré Trump.