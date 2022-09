Termes du football arabe que vous devez connaître avant la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’est pas seulement unique parce qu’elle démarre dans l’hémisphère Nord pour la première fois en 92 ans d’existence de la compétition, mais aussi parce qu’elle se déroulera pour la première fois dans un pays arabophone. C’est donc un bon moment pour rafraîchir vos connaissances de la langue en ce qui concerne le football.

Tout en explorant la riche terminologie footballistique de la langue arabe, il convient de noter qu’il s’agit d’une langue parlée par des personnes de 26 pays, s’étendant d’Oman sur l’océan Indien au Maroc sur l’Atlantique, ce qui signifie qu’il existe une variation significative dans dialectes qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’on converse avec les locaux. Dans cet esprit, examinons certains des termes de football arabe les plus étranges et les plus merveilleux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Koora

Commençons par les bases: Koora est le nom le plus courant du football lui-même en arabe. Le mot est tiré de l’arabe standard “Koura” qui signifie balle, mais fait souvent référence au jeu de football. Et bien que le mot soit universellement compris pour les arabophones, d’autres termes pour un ballon de football existent. Au Liban, vous êtes plus susceptible d’entendre Tabédu turc “Haut” (“boule”), tandis que si vous vous retrouvez à parler à un Koweïtien, Timbakhiyah est le mot pour un football unique à la petite nation du golfe.

Kobri

Un autre vestige de l’héritage ottoman, adopté du turc “Köprü“, le mot Kobri est l’arabe familier pour le pont, et le mot est couramment utilisé dans le monde arabe pour désigner la compétence de dribble la plus prisée du football; la “noix de muscade”. Le terme est un clin d’œil aux jambes du joueur concédant ressemblant à un pont, sous lequel passe la balle. Un autre terme commun pour la compétence est Beidha (“œuf”), le joueur à la fin humiliante étant vu comme ayant pondu un œuf.

2 Connexe

Jahfala

Introduction assez récente dans le lexique du football dans la région, le terme Jahfala est né en Arabie saoudite en 2015 lorsque les rivaux de Riyad, Al-Hilal et Al-Nassr, se sont affrontés lors de la finale de la Coupe du Roi. Après 90 minutes tendues mais sans but, Al-Nassr a pris les devants et semblait destiné à la victoire lorsque le défenseur d’Al-Hilal Mohammed Jahfali s’est levé pour égaliser à la 120e minute du match, forçant une séance de tirs au but qu’Al-Hilal a remportée, et un nouveau terme pour une tournure tardive dramatique est né. Jahfala s’est depuis étendu à d’autres horizons de la vie, devenant de plus en plus synonyme de toute tournure des événements au dernier moment.

Balanti (aussi balan)

La langue arabe a des lettres uniques que l’on ne trouve pas dans d’autres alphabets, mais un son qui lui manque est la lettre “P”. Un Arabe demanderait généralement “Bibi” lors de la commande de la boisson gazeuse Pepsi. De même, le terme “Penalty kick” s’est transformé au fil des ans en “Benalty”, puis Balanti et maintenant parfois abrégé en balan. Un fan arabe pourrait être aperçu en train de crier “Balan ya Hakam!” (“Penalty, arbitre !”) à la vue d’un joueur tombant dans la surface au Qatar.

Inbirash

Les origines de ce mot ne sont pas claires, mais le terme existe depuis des décennies, désignant un tacle glissant, souvent un tacle imprudent à double pied qui laisse un adversaire rouler sur le sol. Inbirash est un autre terme qui a fait son chemin dans la vie quotidienne, faisant référence à l’acte de se lancer dans une conversation en cours sans d’abord bien comprendre le sujet de la discussion.

Le Qatar sera le premier pays arabe à accueillir une Coupe du monde. (Photo de Sean Gallup/Getty Images)

Bacord

Une arabisation du mot anglais “backward”, un Bacord aussi appelé Dabal (adopté de “double”) est le terme arabe souvent utilisé pour décrire un coup de pied de bicyclette acrobatique. Comme l’explique son origine, le terme ne couvre pas un coup de ciseaux latéral; celui-là s’appelle tout simplement Magasqui est l’arabe pour un ciseau.

Chapeau Khod wo

Traduisant littéralement par “Prends-moi et rends-moi”, Chapeau Khod wo est un terme arabe faisant référence à la combinaison de passes communément appelée “un-deux” ou “passe-et-va”, où un joueur passe, se déplace dans l’espace et reçoit immédiatement le ballon de son coéquipier. Ces dernières années, ce terme a cédé la place au plus simple “un-deux”, mais vous pouvez toujours l’entendre parfois dans les commentaires.

Marwaha/Baddal

Deux termes qui sont également populaires pour décrire la même compétence. Marwaha est l’arabe pour un ventilateur tournant, tandis que Baddal est une adaptation du mot anglais “pédale”. En imaginant le mouvement des deux objets, vous avez peut-être deviné que la compétence en question est le pas en avant, popularisé au tournant du siècle par des goûts de Denilson et du grand Brésilien Ronaldo, puis devenant une marque de fabrique de l’homonyme portugais de ce dernier au fil des ans. Qui a suivi.

Mazhariya

Un autre élément du quotidien qui trouve son chemin dans le langage du football dans cette partie du mot, Mazhariya est l’arabe pour vase. C’est l’un de ces objets que vous ne déplacez pas souvent, et c’est ce qui a inspiré les fans de football arabes à appeler un gardien de but qui est cloué sur place, regardant le ballon se nicher au fond de son filet, un Mazhariya.

jouer 0:58 Gab & Juls réagissent aux commentaires de Didier Deschamps sur le fait qu’il est plus facile de gagner la Coupe du monde avec une équipe de 23 joueurs.

Ala-Al-Tayer

Un parent éloigné de Bacord, Ala-Al-Tayer se traduit littéralement par “à la volée”. Il est utilisé pour désigner une série de premières frappes, qu’il s’agisse d’une volée ou d’une demi-volée, qui ne sont pas un coup de pied de vélo complet. Le terme est également utilisé dans la vie quotidienne pour désigner une personne à l’esprit vif; par exemple, on dit qu’une personne comprend les choses Ala-Al-Tayer.

Tashmeesa

Du mot Shamsiya, signifiant parapluie, ce terme est le plus couramment utilisé en Égypte et fait référence à l’habileté de lancer la balle au-dessus de la tête d’un adversaire. Une compétence désignée en Amérique latine sous le nom de “Sombrero” ou “Chapeu.” Dans d’autres parties du monde arabe, cette compétence est appelée Tasgeeta; un lob, et dans d’autres endroits il s’appelle Maqas (à ne pas confondre avec Magas); mesurer la taille de votre adversaire.

Targeesa/Tar’eesa

Une cousine de Tashmeesale mot Targeesa (prononcé Tar’eesa dans des endroits comme le Liban et l’Egypte), vient de l’arabe Raqs; danser. L’acte de Targeesa c’est quand un joueur attaquant fait danser un adversaire, tentant impuissant de le déposséder.

Wayn Yeskon Al Shaytan

Se traduit littéralement par “où vit Satan”, semblable au brésilien “où dort le hibou”, cette expression est souvent utilisée lorsqu’une frappe est parfaitement frappée dans le coin supérieur du but.

Sammam Al Aman

Nous avons tous entendu parler de “défense qui fuit”, comment résolvez-vous ce problème ? Une soupape de sécurité, qui est la traduction littérale de ce terme arabe pour un défenseur central dominant. En regardant Virgil van Dijk ou Kalidou Koulibaly dans Qatar 2022, vous pourriez aussi les appeler “Wazir Al Difaa“, arabe pour le ministre de la Défense.

Yasseed Hamaam

Chasse aux pigeons ? Un sport populaire (bien que controversé) dans certaines parties du monde mais pas souvent apprécié sur un terrain de football, à moins que vous n’ayez un malheur de niveau Darwin Nunez devant le but avec des fans arabes qui regardent ; vos clichés skiés vous auront alors qualifié de “Yasseed Hamaam” ou la chasse aux pigeons.

Ceci conclut la liste des termes de football arabe à apprendre avant Qatar 2022. Si vous vous dirigez vers la Coupe du Monde de la FIFA en novembre, profitez de votre Kooraimpressionnez les locaux en montrant que vous connaissez votre Bacord de ton Maqas et restez toujours vigilant pour éviter un retard Jahfala.