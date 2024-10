Teri Garr, actrice comique décalée de « Young Frankenstein » et « Tootsie », est décédée

Teri Garr, l’acteur de comédie décalé qui est passé du statut de danseuse de fond dans les films d’Elvis Presley à celui de co-star de films favoris tels que « Young Frankenstein » et « Tootsie », est décédé. Elle avait 79 ans.Vidéo ci-dessus : En souvenir de ceux que nous avons perdus en 2024Garr est décédé mardi de la sclérose en plaques « entouré de sa famille et de ses amis », a déclaré la publiciste Heidi Schaeffer. Garr a lutté contre d’autres problèmes de santé ces dernières années et a subi une opération en janvier 2007 pour réparer un anévrisme. L’acteur, parfois crédité sous les noms de Terri, Terry ou Terry Ann au cours de sa longue carrière, semblait destiné au show business dès son enfance. Son père était Eddie Garr, un comédien de vaudeville bien connu ; sa mère était Phyllis Lind, l’une des premières Rockettes du Radio City Music Hall de New York. Leur fille a commencé des cours de danse à 6 ans et à 14 ans, elle dansait avec les compagnies de ballet de San Francisco et de Los Angeles. Elle avait 16 ans lorsqu’elle a rejoint la compagnie itinérante de « West Side Story » à Los Angeles et dès 1963, elle a commencé à apparaître dans de petits rôles dans les films. Elle a rappelé dans une interview en 1988 comment elle avait remporté le rôle de « West Side Story ». Après avoir été exclue de sa première audition, elle est revenue un jour plus tard dans des vêtements différents et a été acceptée. À partir de là, la blonde et sculpturale Garr a trouvé un travail régulier en dansant dans des films et elle est apparue dans le chœur de neuf films de Presley, dont « Viva Las ». Vegas », « Roustabout » et « Clambake ». Elle est également apparue dans de nombreuses émissions de télévision, dont « Star Trek », « Dr. Kildare » et « Batman », et a été danseuse vedette de l’émission de musique rock’n’roll « Shindig », du concert de rock TAMI et membre de la distribution de « The Sonny and Cher Comedy Hour ». Sa grande pause cinématographique s’est produite alors que La petite amie de Gene Hackman dans le thriller de Francis Ford Coppola de 1974 « The Conversation ». Cela a conduit à une interview avec Mel Brooks, qui a déclaré qu’il l’embaucherait pour le rôle de l’assistante de laboratoire allemande de Gene Wilder dans « Young Frankenstein » de 1974 – si elle pouvait parler avec un accent allemand. « Cher avait cette Allemande, Renata, qui faisait perruques, alors j’ai eu l’accent d’elle », se souvient Garr un jour. Le film l’a établie comme une comédienne talentueuse, la critique de cinéma new-yorkaise Pauline Kael la proclamant « la dame étourdie névrotique la plus drôle de l’écran ». -L’appel du centre l’a aidée à décrocher ses rôles dans « Oh God! » face à George Burns et John Denver, « M. Mom » (en tant qu’épouse de Michael Keaton) et « Tootsie » dans lequel elle incarne la petite amie qui perd Dustin Hoffman au profit de Jessica Lange et apprend qu’il s’est déguisé en femme pour relancer sa carrière. (Elle a également perdu l’Oscar de l’actrice de soutien aux Oscars de cette année-là au profit de Lange.) Bien que mieux connu pour sa comédie, Garr a montré dans des films tels que « Rencontres du troisième type », « L’étalon noir » et « L’artiste de l’évasion » qui elle pouvait tout aussi bien gérer le drame. « J’aimerais jouer « Norma Rae » et « Sophie’s Choice », mais je n’en ai jamais eu l’occasion », a-t-elle dit un jour, ajoutant qu’elle était devenue une actrice de bande dessinée. humour spontané, jouant souvent le rôle de David Letterman lors des apparitions dans l’émission « Late Night With David Letterman » de NBC au début de sa diffusion. Ses apparitions sont devenues si fréquentes et les querelles bon enfant du couple si convaincantes que pendant un certain temps, des rumeurs ont surgi selon lesquelles ils étaient impliqués dans une relation amoureuse. Des années plus tard, Letterman a attribué à ces premières apparitions le mérite d’avoir contribué au succès de la série. C’est également au cours de ces années que Garr a commencé à ressentir « un petit bip ou un tic-tac » dans sa jambe droite. Cela a commencé en 1983 et s’est finalement propagé à son bras droit, mais elle sentait qu’elle pouvait vivre avec. En 1999, les symptômes étaient devenus si graves qu’elle a consulté un médecin. Le diagnostic : sclérose en plaques. Pendant trois ans, Garr n’a pas révélé sa maladie. « J’avais peur de ne pas trouver de travail », a-t-elle expliqué dans une interview en 2003. «Les gens entendent parler de SEP et pensent: ‘Oh, mon Dieu, il ne reste plus que deux jours à cette personne.’» Après avoir été rendue publique, elle est devenue porte-parole de la National Multiple Sclerosis Society, faisant des discours humoristiques lors de rassemblements aux États-Unis et au Canada. Vous devez trouver votre centre et encaisser les coups parce que c’est une chose difficile à faire : avoir des gens qui vous plaignent », a-t-elle commenté en 2005. « Juste essayer d’expliquer aux gens que je vais bien est fatigant. » Elle a également continué pour agir, apparaissant dans « Law & Order: Special Victims Unit », « Greetings From Tucson », « Life With Bonnie » et d’autres émissions de télévision. Elle a également eu un bref rôle récurrent dans « Friends » dans les années 1990 en tant que mère de Lisa Kudrow. Après plusieurs romances ratées, Garr épousa l’entrepreneur John O’Neill en 1993. Ils adoptèrent une fille, Molly, avant de divorcer en 1996. Dans son autobiographie de 2005, « Speedbumps: Flooring It Through Hollywood », Garr expliqua sa décision de ne pas discuter de son âge. « Ma mère m’a appris que les gens du showbiz ne révèlent jamais leur âge réel. Elle n’a jamais révélé la sienne ni celle de mon père », a-t-elle écrit. Les registres électoraux de Californie indiquaient que sa date de naissance était le 11 décembre 1947. Elle a déclaré qu’elle était née à Los Angeles, bien que la plupart des ouvrages de référence mentionnent Lakewood, Ohio. Alors que la carrière de son père déclinait, la famille, y compris les deux frères aînés de Teri, vivait avec des parents dans le Midwest et l’Est. Les Garr retournèrent finalement en Californie, s’installant dans la vallée de San Fernando, où Teri fut diplômée de la North Hollywood High School et étudia. discours et théâtre pendant deux ans à l’Université d’État de Californie, Northridge. Garr se souvient en 1988 de ce que son père avait dit à ses enfants au sujet de la poursuite d’une carrière à Hollywood. « Ne vous lancez pas dans ce métier », leur a-t-il dit. « C’est le plus bas. C’est humiliant pour les gens. » ___La journaliste d’Associated Press, Mar Kennedy, a contribué à ce rapport.

