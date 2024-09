Teresa Weatherspoon, entraîneur des pompiers de Chicago Sky, après 1 saison

Le Chicago Sky a licencié l’entraîneur Teresa Weatherspoon après une seule saison, a annoncé l’équipe vendredi.

The Sky a embauché Weatherspoon comme entraîneur-chef de la franchise le 12 octobre 2023, après avoir passé quatre saisons avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en tant qu’assistant.

« Après mûre réflexion, nous avons décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de l’organisation de se séparer de l’entraîneur-chef Teresa Weatherspoon », a déclaré Nadia Rawlinson, copropriétaire et présidente opérationnelle de Chicago, dans un communiqué. « Nous sommes profondément reconnaissants des contributions de l’entraîneur TSpoon au Chicago Sky, ainsi que de l’énergie et de la passion qu’elle a apportées au rôle d’entraîneur-chef. Nous la remercions d’avoir inspiré un esprit de compétition et de résilience au sein de l’équipe, synonyme du basket-ball Chicago Sky.

« Nous restons fermement déterminés à être un prétendant aux séries éliminatoires et au championnat chaque année, et nous nous lancerons dans une recherche approfondie de notre prochain entraîneur-chef. TSpoon fera toujours partie de la famille Skytown et nous lui souhaitons le meilleur.

Le Chicago Sky a annoncé aujourd’hui que Teresa Weatherspoon ne conserverait pas le rôle d’entraîneur-chef pour la saison 2025. pic.twitter.com/A9Sc3dL9vF – Ciel de Chicago (@chicagosky) 27 septembre 2024

Le Sky a terminé 13-27 lors de la première saison de Weatherspoon en tant qu’entraîneur, sans réussir à se qualifier pour les séries éliminatoires. Weatherspoon a entraîné une jeune équipe de Chicago composée de deux choix parmi les 10 premiers du repêchage WNBA 2024 : Kamilla Cardoso (n°3) et Angel Reese (n°7).

Reese, une All-Star WNBA 2024, a établi plusieurs records de recrue et de WNBA au cours de sa première saison dans la ligue. Les 446 rebonds totaux de Reese sur une seule saison ont dépassé le précédent record de la WNBA qui appartenait à Sylvia Fowles (404). Elle a également établi un record WNBA de double-double consécutifs avec 15.

Reese a dit qu’elle avait le cœur brisé par le licenciement de Weatherspoon, dans un post partagé avec X jeudi soir.

« Elle était la seule personne à croire en moi », a déclaré Reese. «Tu ne méritais pas ça mais je ne peux pas te remercier assez. Je t’aime Tspoon.

Avant de devenir entraîneur adjoint des Pélicans, Weatherspoon a entraîné Louisiana Tech de 2009 à 2014. En tant que joueur, Weatherspoon a été nommé sur la liste WNBA Top 20@20, décernée aux meilleurs joueurs de l’histoire de la WNBA dans le cadre du 20e anniversaire de la ligue. célébration.

Weatherspoon a joué pour le Liberty de New York en tant que l’un des joueurs originaux de la ligue (1997 à 2003) avant de rejoindre les Sparks de Los Angeles en 2004. Weatherspoon a été cinq fois All-Star et deux fois Joueur défensif de l’année WNBA au cours de ses huit années. -année de carrière.

Pour la deuxième intersaison consécutive, Sky sera à la recherche d’un entraîneur-chef. James Wade a quitté son poste d’entraîneur et directeur général de Sky le 1er juillet 2023 pour devenir entraîneur adjoint des Raptors de Toronto. Wade a entraîné le Sky jusqu’au premier championnat WNBA de la franchise en 2021. Emre Vatansever a été entraîneur par intérim et directeur général jusqu’à la fin de la saison 2023, avant que le Sky n’annonce qu’il ne reviendrait pas.

Malgré l’absence des séries éliminatoires, Weatherspoon a aidé à développer le jeune noyau

Au cours de la première moitié de la saison, les Sky ont été l’une des plus grandes surprises positives de la ligue. Même s’ils étaient huitièmes au classement, ils étaient sixièmes au classement net, montrant une amélioration en attaque. L’attaquante recrue Reese a semblé s’épanouir sous la direction de Weatherspoon, qui a également joué sous la direction de Kim Mulkey lorsqu’elle était athlète à Louisiana Tech.

«J’adore l’entraîneur [Weatherspoon]elle est un peu comme l’entraîneur Mulkey », a déclaré Reese au cours de la première moitié de la saison. « Pour être un entraîneur coriace, il faut avoir la peau épaisse [around]. Il faut aussi être prêt à être coaché ​​par elle.

Reese n’était pas la seule recrue à prospérer sous Weatherspoon. Après avoir raté le début de la saison en raison d’une blessure, le centre Cardoso est arrivé récemment, marquant à deux chiffres dans tous les matchs sauf deux dans la seconde moitié de la saison. Chennedy Carter a également semblé trouver un entraîneur et un système qui croyaient en elle et faisaient ressortir le meilleur d’elle-même.

« Une chose dont je suis très fier avec cette équipe, c’est à quel point ils sont compétitifs et à quel point ils ont continué à jouer dur chaque soir », a déclaré Weatherspoon vendredi. — Ben Pickman, rédacteur de l’équipe de basket-ball féminin

Qui pourrait remplacer Weatherspoon ?

Weatherspoon a été embauché avant le directeur général de première année Jeff Pagliocca. Et bien que l’équipe ait souligné sa relation en tant que partenariat, la prochaine embauche d’entraîneur-chef sera la première de Pagliocca depuis son entrée en fonction.

Chicago devient la deuxième franchise à changer d’entraîneur-chef cette semaine, après que les Sparks de Los Angeles se soient séparés de Curt Miller. Les Golden State Valkyries n’ont pas encore annoncé leur premier entraîneur-chef.

Chicago, vraisemblablement, laissera à nouveau les postes de directeur général et d’entraîneur séparés (ce que la franchise a fait pour la première fois l’année dernière). Alors que le marché des entraîneurs se réchauffe, regardez Briann January, assistant du Connecticut Sun, Kristi Toliver, assistante de Phoenix Mercury, et Natalie Nakase, assistante des Las Vegas Aces, comme noms potentiels à surveiller dans le cycle.

Comme Pagliocca, l’assistant des Aces, Tyler Marsh, a une expérience en développement de joueurs et pourrait être une option pour une jeune équipe. Lors de la recherche d’entraîneurs de l’année dernière, Sky s’est entretenu avec l’ancienne entraîneure adjointe des Memphis Grizzlies, Sonia Raman. Son expérience avant la NBA était dans le basket-ball féminin – en tant qu’assistante à Wellesley de 2002 à 2008 et entraîneur-chef au MIT de 2008 à 2020 – et elle pourrait également être une option.

Un autre nom à surveiller est l’assistant du Storm, Pokey Chatman, qui a été entraîneur-chef de Chicago de 2011 à 2016 et plus tard également entraîneur-chef de l’Indiana Fever. Pickman

Lecture obligatoire

(Photo : Mike Lawrie/Getty Images)