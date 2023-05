Teresa se marie ‘Luis menace d’enterrer Joe, Melissa Gorga – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Quelques jours seulement après Jo et Mélisse Gorga pris la décision de ne pas assister Thérèse Giudicele mariage, le Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star n’a eu d’autre choix que de mettre un sourire sur son visage et de faire comme si son drame familial ne l’affectait pas. Mais comme l’épisode de cette semaine – intitulé Thérèse se marie – joué, il est devenu très clair que les retombées de Dolores CataneL’explosion de la Prohibition Party était ressentie par tout le monde.

#RHONJ #perdants Luis Ruelas menace de « f—king enterrer » les gens dans la bande-annonce explosive de « Teresa se marie » https://t.co/DZHzrvT6x3 pic.twitter.com/04IW1Tw4Gj – Brillamment (@BrightlyAgain) 16 mai 2023

Tout d’abord, Teresa a dit à ses filles que Joe et Melissa n’étaient pas venus au mariage lorsqu’ils se sont tous réunis pour le dîner de répétition. gabrielle Giudice Je ne pouvais pas croire que Joe n’appellerait pas ou n’enverrait pas de SMS à Teresa pour dire qu’ils n’allaient pas au mariage – à la place, ils ont demandé à Dolores de livrer le message. Mais il ne semble pas que Teresa ait dit à sa fille pourquoi Joe et Melissa ont choisi de ne pas y assister. Nous pensons que cela aurait pu être une information assez vitale qui aurait mieux expliqué leur absence.

Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement — Teresa et Jenifer Aydin avait Danielle Cabral a partagé une rumeur selon laquelle Melissa aurait triché devant la caméra, alors que le groupe filmait la finale chez Dolores. Ils ont tous prétendu que la rumeur venait de Marguerite Josephs‘ ancienne amie, donc elle devrait être blâmée, mais Melissa savait que c’était Teresa qui le voulait vraiment là-bas. Et c’est parce que six mois avant la finale, Louis Ruelas et Teresa a parlé à Joe de la rumeur en privé et lui a dit qu’il devrait quitter Melissa. Cela n’a clairement pas fonctionné, car il ne croyait pas à la rumeur, mais il semble que Teresa pensait que le faire filmer pourrait avoir un impact plus important. Et ça l’a fait, mais au lieu d’affecter le mariage de Joe et Melissa, la rumeur les a juste fait ne pas vouloir assister au mariage de Teresa.

#RHONJ: Teresa se marie en avant-première ! Il est diffusé ce soir à 8/7c sur @BravoTV! 👀 pic.twitter.com/NSYd6PjV5O – geai (@JaysRealityBlog) 23 mai 2023

De retour au dîner de répétition, Gia Giudice a dit à Dolores et Jennifer que sa mère était assez stressée par le fait que Joe et Melissa n’assistaient pas au mariage. Et plus tard, quand Dolores a dit à Jennifer en privé que cela aurait été bien pour eux d’être là, Jennifer a ignoré et a dit que tout ne devait pas avoir une fin heureuse. De toute évidence, elle n’a aucun intérêt à ce que Teresa se réconcilie avec Joe et Melissa.

Le lendemain, alors que Teresa se faisait coiffer et maquiller, sa maquilleuse a fait tout un plat du fait que Joe n’allait pas au mariage. À tel point, en fait, que cela a provoqué la colère des filles de Teresa. Ils ne pouvaient pas croire que leur maquilleuse bouleversait leur mère avec toutes ces discussions à ce sujet.

Heureusement, la bonne amie de Teresa lui a envoyé un texto sur ses parents qui l’a remise de bonne humeur. Le texto la fit pleurer, bien sûr, mais elle sourit en pensant à ses parents qui la regardaient de haut et adoraient qu’elle retrouve Luis.

Plus tard, lorsque Jennifer a rejoint les demoiselles d’honneur, elle a pris Teresa à part et lui a offert un cadeau. C’était un médaillon avec une photo des parents de Teresa. Mais avant que Teresa ne puisse vraiment tout comprendre et apprécier le moment, Jennifer en a profité pour s’excuser d’avoir informé Danielle de la rumeur. Elle a dit que c’était sa faute si Danielle l’avait dit à la caméra, ce qui en faisait également sa faute si Joe et Melissa avaient décidé de sauter le grand événement. Teresa a dit à Jennifer que tout allait bien et que la journée s’est avérée comme elle était censée être. Mais encore une fois, les filles de Teresa ont entendu parler de Joe et elles sont devenues furieuses. Gabriella a commencé à pleurer en se faisant coiffer et maquiller, alors Milania Giudice commencé à crier. Lorsque Teresa et Jennifer se sont précipitées pour voir pourquoi elles étaient bouleversées, les filles de Teresa ont dit à Jennifer d’arrêter de parler de Joe et Melissa – elles ont dit que c’était le grand jour de leur mère et que personne ne devrait parler du drame familial.

Marguerite, Danielle, Jacky Goldschneider et Jean fessler ont assisté au mariage en tant qu’invités, et alors qu’ils soutenaient tous Teresa, Margaret était déchirée entre maintenir la paix avec Teresa et soutenir son amitié avec Melissa. Donc, après être restée pour la cérémonie et l’happy hour, Margaret a plongé. Elle a dit à Jackie et Jen qu’elle ne pouvait pas rester et danser toute la nuit, sachant que Melissa était si mal traitée par Teresa. Et comme elle était la voiture de Jen, Jen est partie avec elle.

Enfin, pendant que Luis et Teresa se changeaient pour la réception, Luis est allé sur Instagram et a vu des trucs partagés par Joe et Melissa. Apparemment, Joe a dit que Teresa était « irrespectueuse » et « sans vergogne » pour le drame qu’elle a causé à la fête de Dolores. Lui et Melissa ont également partagé des vidéos sur Instagram, les montrant en train de faire la fête avec la famille de Melissa et Melissa a écrit : « bien mieux qu’un mariage ». Joe a dit, « le sang ne fait pas de vous une famille. »

Après avoir vu les messages en ligne, Luis a pris d’assaut la meilleure amie de Teresa, Rosana, et a dit: « Si ces putains de gens publient un message de plus sur Instagram, je jure devant Dieu que je vais les enterrer si mal. Oh mon Dieu, c’est tellement exaspérant. Il a ensuite ajouté que si Joe « met un message de plus », il va le frapper. Il n’a pas vraiment dit la partie coup de poing, mais il a apparemment frappé ce qui ressemblait à un mur, donc c’est certainement à interpréter.

« Ne pas venir à ce mariage, c’est vraiment foutu », a déclaré Luis. «Et comme lui de faire ce qu’il fait, c’est comme un putain de fou, mec. Ses parents deviendraient fous s’ils voyaient ce comportement.

Luis n’a rien dit à Teresa de ce qu’il a vu en ligne, car il voulait qu’elle ne ressente que du bonheur le jour de son mariage, mais nous avons le fort sentiment que tout sera abordé lors de la réunion.

