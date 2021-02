Teresa Palmer est enceinte et attend son bébé n ° 4

Bébé à bord!

Teresa Palmer a partagé la nouvelle passionnante que sa famille s’agrandit. Le Corps chauds l’actrice a annoncé qu’elle était enceinte et attendait son quatrième enfant avec son mari Mark Webber.

« Il y a 35 ans, je suis né sous le soleil d’Adélaïde », Hacksaw Ridge La star a commencé sa légende Instagram le vendredi 26 février. « Aujourd’hui, je pense à la transition de ma mère vers la maternité et je lui en suis reconnaissante pour tout ce qu’elle a fait pour moi. »

«Je la célèbre, une vie saine et pleine et le miracle de la naissance», a-t-elle poursuivi. « En réfléchissant à cela entouré de mes bébés chéris, y compris notre plus récent petit amour. »

Teresa a ajouté effrontément les hashtags, « nous avons tellement d’enfants » et « le meilleur type de cadeau d’anniversaire ».

Les amis célèbres de la star ont jailli des nouvelles du bébé du couple. Rumer Willis a commenté, « Joyeux anniversaire, belle et félicitations. »

« Joyeux anniversaire !! Tellement excité pour vous les gars, » Claire Holt a répondu avec Michelle Monaghan ajoutant: « Bonté gracieuse !!!! Félicitations pour votre belle couvée en pleine croissance! »