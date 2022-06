Teresa Mendoza fonce tard pour la gloire de Curragh | Nouvelles de la course

Billy Lee a excellé en guidant Teresa Mendoza vers le succès lors du Dubai Duty Free Dash au Curragh.

La course s’est déroulée au galop féroce grâce à Measure Of Magic qui avait bien étalé le peloton à mi-chemin, mais Colin Keane semblait avoir couvert les choses sur Power Under Me.

Il semblait initialement que son principal danger allait être le dilemme du prisonnier et ces deux-là se sont impliqués dans une bagarre, mais Lee s’était tout le temps rapproché de la pouliche de Ken Condon.

Une juvénile intelligente, elle avait terminé deuxième de la course Listed 12 correspondante il y a 12 mois et avait été bien soutenue dans 4-1 pour faire mieux.

Elle a fini par y arriver à une demi-longueur de Prisoner’s Dilemma, avec le même dos à Power Under Me.

“J’ai tenté ma chance et j’ai pris mon temps car ils allaient vite. Ils sont revenus vers moi et j’ai pu rester assis plus longtemps que d’habitude”, a déclaré Lee.

“Elle avait bien couru dans les courses de Listed et l’une d’elles allait finir par la faire tomber.”