Teresa Giudice soutient les efforts juridiques de l’ex-mari Joe pour être réadmis aux États-Unis, selon un avocat

L’avocat de Joe Giudice a déclaré que Teresa « soutenait » la mission de son ex-mari de retourner aux États-Unis et de retrouver leurs filles après avoir été expulsée vers l’Italie.

Teresa Giudice, 49 ans, ne peut pas être marié à Joe Giudice, 49 ans, plus, mais le De vraies femmes au foyer du New Jersey OG soutient toujours son ex-mari au milieu de sa dernière situation juridique. Actuellement, l’équipe juridique de Joe tente de faire réadmettre le père de quatre enfants aux États-Unis alors qu’il continue de vivre entre l’Italie et les Bahamas après avoir été expulsé en 2019 à la suite de sa peine de 41 mois de prison pour fraude. L’avocat de Joe Jessica M. Cadavid confirmé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Teresa – qui a également passé du temps derrière les barreaux pendant 11 mois en 2015 – soutient Joe dans sa quête pour revenir aux États-Unis

« Son ex-femme le soutient pour qu’il revienne et fasse partie de la vie de sa fille, de sa mère et de la communauté qu’il a laissée derrière lui après avoir été expulsé », nous a dit Jessica. Teresa a finalisé son divorce avec Joe en septembre 2020, et depuis lors, ils coparentent leurs filles Gia, 20, Gabriella, 17, Milania, 15 et Auriana, 12. Selon Jessica, Joe « aime beaucoup sa famille et lui manque beaucoup », et il prévoit de retrouver ses quatre filles dans les Caraïbes pour les vacances. Teresa, quant à elle, restera dans sa nouvelle maison dans le NJ avec son fiancé Luis Ruelas, avec qui elle s’est fiancée en octobre. Nous avons contacté le représentant de Tre pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas eu de réponse.

En ce qui concerne la mission de Joe de rentrer aux États-Unis, Jessica a déclaré à HL qu’ils déposaient « une renonciation à l’interdiction de territoire » qui sera examinée par le gouvernement. « Nous appelons une renonciation 212 demandant au gouvernement de peser le mal avec la qualité de notre action, ce que nous avons à offrir aux États-Unis et quels liens solides nous ramènent aux États-Unis », a-t-elle expliqué. « Cela n’efface pas ce qu’il a fait ; c’est juste le gouvernement qui dit, nous vous pardonnons. Jessica nous a également fait le point sur la façon dont l’ancienne star de Bravo s’éloigne de ses proches aux États-Unis. « Joe travaille sur de merveilleux projets, suit sa famille et passe du temps en Italie et aux Bahamas », a-t-elle déclaré à HL. « Bien qu’il veuille venir aux États-Unis pour être avec sa famille, il veut avoir la possibilité de venir pour les anniversaires, les mariages, les remises de diplômes. »

Depuis leur séparation, Teresa et Joe semblent être en relativement bons termes. Joe a même soutenu le choix de son ex-femme en Luis, affirmant en octobre que même s’il pensait que le couple avait évolué « un peu vite » dans leur romance, il était toujours « heureux » que Teresa ait trouvé son « véritable amour » dans son nouveau beau , en leur souhaitant finalement bonne chance. « Je suis heureux pour Teresa et Louie, je leur donne mes bénédictions. »