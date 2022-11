Teresa Giudice révèle que Luis Ruelas a tendu la main à son ex-mari Joe, a rendu les enfants “heureux” au milieu d’une scission

La star de “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice, a de grands projets pour la saison des fêtes, notamment célébrer avec son nouveau mari, des boîtes de roses et le tournage d’un film de Noël.

Giudice a expliqué à quel point elle était ravie de célébrer les vacances avec sa nouvelle famille recomposée après avoir épousé Luis Ruelas.

“Notre famille recomposée va super bien. Je viens d’inviter l’ex-femme de Luis à dîner, et ça s’est super bien passé. … J’adore ça. … Je fais ça pour mes deux beaux-fils”, a déclaré Giudice en exclusivité à Fox News Digital.

“Luis a contacté mon ex Joe, et ça s’est passé à merveille. Cela a rendu mes enfants heureux, alors je veux rendre mes beaux-fils tout aussi heureux.”

Giudice a organisé un événement avec Rose Box New York City pour lancer la saison des fêtes. Elle a révélé que la collaboration avait commencé lorsque l’entreprise avait aidé à son mariage.

“Ils ont fait mes invitations de mariage. Je les adore. Et puis ils m’ont demandé de m’associer avec eux. … J’étais tellement excitée de le faire”, a-t-elle noté.

La star de “RHONJ” s’est mariée lors d’un mariage de conte de fées avec Ruelas en août.

Ses filles Gia, Gabriella, Milania et Audriana lui ont servi de demoiselles d’honneur, tandis que ses fils, David et Nicholas, se tenaient à l’autel avec leur père alors que le couple échangeait ses vœux.

La star de télé-réalité partage ses enfants avec son ex-mari Joe Giudice. Les Giudices ont officiellement divorcé en 2020 et il vit en Italie. Joe et Teresa ont tous deux passé du temps derrière les barreaux pour diverses accusations de fraude, et Joe a été expulsé après son séjour en prison.

Teresa a ajouté que sa fille Gia, qui a également assisté à l’événement Rose Box à New York, rendra visite à son père aux Bahamas la semaine prochaine, mais elle n’a pas l’intention de retrouver son ex-mari.

“Laissons ça aux filles”, a-t-elle plaisanté avec Fox News Digital.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle saison des “Real Housewives of New Jersey”, Giudice a déclaré: “Ce fut une saison difficile”, mais a ajouté qu’elle était enthousiasmée par son spécial télévisé sur le mariage.

“Depuis que je suis à la télévision, je ne me suis jamais amusé. … Je n’ai pas eu le temps d’en profiter parce que ma famille est venue. Mon mariage était … le meilleur. C’était tellement magique, j’ai vraiment aimé être à la télévision lors de mon spécial mariage”, a-t-elle ajouté.

Une partie de ce qui a retiré le plaisir de l’émission de téléréalité Bravo est peut-être le drame avec le frère et la belle-sœur de Teresa, Joe et Melissa Gorga. Les membres de sa famille ont choisi de ne pas assister à son mariage à la dernière minute, affirmant qu’un incident survenu lors du tournage du dernier épisode de la saison 13 de “The Real Housewives of New Jersey” aurait rendu leur présence trop gênante.

Teresa a dit qu’elle attend avec impatience la saison des fêtes après avoir récemment annoncé qu’elle travaillait sur un film de vacances.

“Il y aura beaucoup de célébrités de Jersey qui y participeront. C’était tellement amusant, et j’ai hâte de voir tout le film se jouer, “Fuhgeddabout Christmas”, la star de “Real Housewives of New Jersey” a déclaré à Fox News Digital.